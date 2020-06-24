Милла Йовович показала, как подросла ее дочь: фото

Актриса поделилась трогательным снимком своих дочерей

44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая недавно весело провела уик-энд с семьей, показала свою младшую дочь. Отметим, что актриса 2 февраля родила третьего ребенка – Ошин Йовович-Андерсон. Сейчас девочке почти 5 месяцев.

Голливудская знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала новые снимки малышки и очаровала ними поклонников. Милла показала, как Ошин выросла за это время. На опубликованном снимке обе девочки лежат на кровати и улыбаются. По словам звездной мамы, девочка обожает проводить время со своей пятилетней сестрой Дэшиэл.

Дочки Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich

"Смотрите, как Дэшиэл играет с Ошин – это невероятно. Она восхищается своей маленькой сестрой, так любит быть с ней. Заставляет меня чувствовать себя хорошо, видеть насколько им комфортно вместе. Горжусь моей средней девочкой!" – написала Милла Йовович.

Новорожденная дочь Миллы Йовович была больна желтухой:

Напомним, что с первых дней знаменитость усыпала Сеть снимками новорожденной малышки, но позже поделилась печальной новостью. Ее ребенок заболел.

Позже Милла Йовович рассказала, как лечили ее новорожденную дочь.Знаменитость вместе с малышкой пришлось лечь в клинику.

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