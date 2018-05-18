Милла Йовович удивила нежным образом в Каннах

Актриса выбрала платье от Prada, а также от Chanel. Она выглядела просто несравненно

Милла Йовович. Фото: Getty

Известная голливудская актриса Милла Йовович, которая недавно показала свою младшую дочь, произвела настоящий фурор на Каннском фестивале. Актриса появилась на красной дорожке в откровенном наряде.

Она облачилась в серое платье с открытой спиной и глубоким декольте. 42-летняя актриса посетила премьеру фильма Горящий режиссера Ли Чхан Дона. По такому случаю она облачилась в наряд от Prada, который украшен по всей длине искусственным "битым стеклом". Дополнила свой образ актриса эффектными сандалиями на шпильке и колье-чокером.

Милла Йовович. Фото: Getty Милла Йовович. Фото: Getty Милла Йовович. Фото: Getty 1/3

А вот на следующий день актриса побывала на благотворительном вечере amfAR Gala в рамках Каннского фестиваля. Звезды собрались в частном парке отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, который расположен на мысе Антиб, между Ниццей и Каннами. Средства собранные на благотворительном аукционе традиционно направят в фонд борьбы со СПИДом.

Милла Йовович. Фото: Getty Милла Йовович. Фото: Getty Милла Йовович. Фото: Getty 1/3

На этот раз Милла выбрала нежно-розовое платье от Chanel и дополнила образ бордовым клатчем.

Напомним, на Каннском кинофестивале-2018 состоялась европейская премьера спин-оффа знаменитой космической саги "Звездные войны" — приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Вечером команда фильма вышла на красную дорожку. Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior. Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.