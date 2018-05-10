Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями

Малыш стал первым ребенком для Эвана и вторым для Миранды

Миранда Керр и Эван Шпигель. Фото: Getty

35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и 27-летний основатель SnapChat Эван Шпигель стали родителями. У пары родился сын. Малыш появился на свет в одной из больниц Лос-Анджелеса 7 мая. Мальчика назвали Хартом в честь деда Эвана Шпигеля.

"Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад, что стал старшим братом. Спасибо всем за поздравления и теплые слова в это особенное для нас время",— цитирует пару журнал People.

Малыш стал первым ребенком для Эвана и вторым для Миранды, которая воспитывает сына Флинна от актера Орландо Блума.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

Напомним, 33-летняя певица Кэти Перри удивила поклонников новостью о помолвке с 41-летним актером Орландо Блумом. Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Однако в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе.

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