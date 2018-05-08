Миранда Керр рассказала о второй беременности и отношениях с Орландо Блумом

Миранда снялась в нежной фотосессии для журнала Stellar

Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr

Австралийская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret снялась в чувственной фотосессии и дала интервью журналу Stellar Magazine, в котором рассказала о своем муже Эване Шпигеле и также об отношениях с экс-супругом, знаменитым актером Орландо Блумом.

35-летняя модель вскоре станет мамой во второй раз. Отцом ребенка является Эван Шпигель, сооснователь и CEO мессенджера Snapchat.

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr 1/5

О второй беременности: "Я работаю так же, но я работаю по-другому. Раньше, когда я еще была беременна Флинном (сын Миранды и Орландо Блума .– Ред.), я принимала участия во многих фотосессиях, путешествовала, но, очевидно, у меня не было первого ребенка, за которым нужно было присматривать. Поэтому у меня было больше времени, чтобы, скажем, сделать йогу", – объяснила модель.

На предположения о том, что Керр ожидает дочь она ответила: "Забавно, не так ли? Мой муж – очень скрытный парень, поэтому пусть лучше это будет сюрпризом".

Также модель рассказала об отношениях с бывшим мужем: "Мы все вместе празднуем Рождество и День благодарения. И если Орландо не занят на съемках или еще чем-то, мы проводим много времени вместе. Важно быть в гармонии и мире. На самом деле мы искренне хотим лучшего друг для друга", – призналась Миранда.

Недавно 33-летняя певица Кэти Перри удивила поклонников новостью о помолвке с 41-летним актером Орландо Блумом. Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Однако в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе. Актер и певица появились вместе на международной конференции Unite to Cure в Ватикане, где встретились с Папой Римским Франциском.

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