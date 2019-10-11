Миранда Керр стала мамой в третий раз – СМИ

Модель родила своему мужу миллиардеру второго ребенка

Миранда Керр Фото: instagram.com/mirandakerr

Австралийская супермодель Миранда Керр, которая недавно показала трогательное фото, и ее супруг, генеральный директор Snapchat Эван Шпигель отмечают пополнение в семье. У звездных супругов родился второй общий ребенок.

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По информации издания Marie Claire, Миранда родила мальчика. Первый сын Харт у пары родился полтора года назад. Пока официально супруги не делали никаких официальных заявлений. До рождения малыша Керр в одном из интервью призналась, что имя уже выбрала, но пока решила оставить его в секрете.

Супермодель Миранда Керр и ее супруг-бизнесмен Эван Шпигель Фото: Getty Images

Отметим, что Миранда Керр и Эван Шпигель поженились в мае 2017 года. В мае прошлого года модель во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды – второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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