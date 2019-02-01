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"Мировой хит": Джамала выпустила англоязычную песню Solo

Пользователи сети пришли в восторг он нового хита певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:35
Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица Джамала презентовала англоязычную песню Solo. За короткий промежуток времени трек сумел покорить сердца слушателей, которые очень тепло отозвались о новой композиции артистки.

Песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

"Это просто должен быть мировой хит!!!﻿", Это невероятная песня – гениальная! Исполнение волшебное – только Джа так может!!!", "Отменяем нацотбор и посылаем Джамалу в Тель Авив﻿", "Это нереально!!! С такой песней только и просыпаться", "Хорошо, что происходит сотрудничество с западными артистами. Достойная работа﻿", "Любовь с первого прослушивания!", "Это просто бомба!﻿", "Что сказать,просто талант!!! Невероятный, голос и харизма, душа и сердце!!! Какая же она талантливая!!!", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, Джамала поделилась архивным фото десятилетней давности. Ранее Джамала очаровала сеть трогательным фото с сыном.

Джамала поделилась редкими фото в бикини – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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