"Мировой хит": Джамала выпустила англоязычную песню Solo
Пользователи сети пришли в восторг он нового хита певицы
Знаменитая украинская певица Джамала презентовала англоязычную песню Solo. За короткий промежуток времени трек сумел покорить сердца слушателей, которые очень тепло отозвались о новой композиции артистки.
Песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.
"Это просто должен быть мировой хит!!!", Это невероятная песня – гениальная! Исполнение волшебное – только Джа так может!!!", "Отменяем нацотбор и посылаем Джамалу в Тель Авив", "Это нереально!!! С такой песней только и просыпаться", "Хорошо, что происходит сотрудничество с западными артистами. Достойная работа", "Любовь с первого прослушивания!", "Это просто бомба!", "Что сказать,просто талант!!! Невероятный, голос и харизма, душа и сердце!!! Какая же она талантливая!!!", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.
Напомним, Джамала поделилась архивным фото десятилетней давности. Ранее Джамала очаровала сеть трогательным фото с сыном.
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