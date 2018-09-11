Мировые деятели культуры призвали бойкотировать Евровидение в Израиле

Музыканты, актеры и художники написали открытое письмо

Евровидение-2019. Фото: скриншот https://eurovisionworld.com

Более 140 музыкантов, писателей, актеров и художников и других деятелей культуры Европы и за ее пределами призвали бойкотировать проведение Евровидения в Израиле в 2019 году. Причиной является напряженная военно-политическая ситуация между Израилем и Палестиной. Отметим, что споры насчет проведения в стране конкурса длятся уже давно.

"Мы, нижеподписавшиеся артисты из Европы и за ее пределами, поддерживаем сердечный призыв палестинских артистов к бойкоту конкурса Евровидение-2019, организованного Израилем. Пока палестинцы не смогут пользоваться свободой, справедливостью и равными правами, не должно быть никаких мероприятий с государством, которое отказывает им в своих основных правах", – говорится в обращении, опубликованным изданием The Guardian.

Кроме этого в заявлении говорится, что спустя пару дней после победы Израиля на Евровидении-2018 израильская армия убила 62 невооруженных палестинцев в Газе, включая шестерых детей, а также ранила сотни.

"Евровидение 2019 следует бойкотировать, если оно будет проходить в Израиле, в то время как эта страна продолжает серьезное, многолетнее нарушения прав палестинцев. Мы понимаем, что Европейский вещательный союз требует, чтобы Израиль нашел "нейтральное" место для проведения конкурса. Однако считаем, что следует полностью отменить проведение Евровидения в Израиле и перенести его в другую страну, с лучшими показателями защиты прав человека. Несправедливость разделяет, в то время как стремление к достоинству и правам человека объединяет", – говорится в заключительной части обращения.