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Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

В интервью Рамине Эсхакзай артистка рассказала, как едва не потеряла ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:56
Эдгар Каминский
Эдгар Каминский
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Не так давно экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова взбудоражила публику историей о том, как едва не потеряла ребенка. Так, по словам артистки, ей провели операцию по увеличению груди, когда Миша была на 16 неделе беременности, что является противопоказанием к операции.

Подробнее об операции Миши Романовой смотрите в сюжете:

Тогда Миша сказала, что пластический хирург, который проводил ей операцию – очень известный, однако его имени не назвала. А недавно в интервью в программе "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай выяснилось, корректировал грудь артистки Эдгар Каминский.

"Эдгар Каминский сделал операцию тебе, когда ты была беременна", – начала Рамина.

"На 16 неделе", – уточнила Миша.

По словам артистки, перед операцией она сдавала кровь, однако беременность обнаружена не была: "Там было три шприца крови, видно же какие-то изменения".

Миша Романова и Рамина Эсхакзай
Миша Романова и Рамина Эсхакзай
Фото: пресс-служба

Кроме того, признаков беременности у Миши Романовой не было: "На тот момент у меня совсем не было токсикоза. У меня два месяца были критические дни. Но я даже не хочу озвучивать, что это могло означать, когда мне уже сказали врачи".

Выбор врача звезда объяснила довольно просто: "Все хотят лучшего врача, и я выбрала самое раскрученное имя. Я понимаю, что я могла так обжечься, что могла бы жалеть всю свою жизнь. Это страшно, что может быть такое раскрученное имя, и допускается такая халатность".

Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский отправился на элитный курорт с новой возлюбленной.

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пластическая операция Миша Романова Рамина Эсхакзай Эдгар Каминский
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