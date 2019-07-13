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Миша Романова показала, как готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"

Артистка отправится в Латвию с песней "Лунная"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Миша Романова
Миша Романова
Фото: пресс-служба

Певица Миша Романова, которой приписывают роман с Максом Барских, отправляется покорять латвийскую публику с песней "Лунная", которая недавно вошла в десятку лучших украинских треков одной из радиостанций.

Макс Барских появился на публике с новой девушкой. Детали в сюжете:

А уже 18 июля певица выступит на открытии фестиваля "Лайма Вайкуле. Рандеву" с песней "Лунная" – первым радиосинглом артистки. Романова выйдет на одну сцену с лучшими украинскими артистами: Максом Барских, NK (Настей Каменских) и группой "Время и Стекло".

"Ранее я уже выступала на этом фестивале в составе коллектива "ВИА Гра", и вот сейчас настал момент предстать как сольный исполнитель", – рассказывает Миша Романова.

Миша Романова готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"
Фото: пресс-служба
Миша Романова готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"
Фото: пресс-служба
Миша Романова готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"
Фото: пресс-служба
Миша Романова готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"
Фото: пресс-служба
Миша Романова готовится к "Рандеву с Лаймой Вайкуле"
Фото: пресс-служба
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Певица делится со своими подписчиками в Instagram видео подготовительных репетиций с хореографом Русланом Маховым. А на днях Миша опубликовала фото из хореографического зала, где продемонстрировала стройные ноги.

Отметим, 25 июля певица отправится в Баку, чтобы принять участие в другом летнем фестивале "Жара".

Ранее мы также писали, что Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с онкологией.

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