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Миша Романова об отношениях с Максом Барских: "Мы раньше любили друг друга и любим сейчас"

Певица расставила все точки над "i"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Певица Миша Романова
Певица Миша Романова
Фото: пресс-служба

Певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова дала интервью, в котором откровенно рассказала о том, почему воспитывает сына одна и об операции по увеличению груди на 16-й неделе беременности. В интервью Рамине Эсхакзай в Youtube-программе "Ходят слухи" Миша Романова также призналась, какие на самом деле отношения связывают их с Максом Барских.

Смотрите также видео о том, как Миша Романова отметила 29-летие:



На провокационный вопрос о том, какие же на самом деле отношения у Миши Романовой с собственным продюсером Максом Барских, певица ответила, что между ними дружба.

"Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны", – расставила все точки над "i" экс-солистка "ВИА Гры".

Макс Барских и Миша Романова
Макс Барских и Миша Романова
Фото: instagram.com/max_barskih

Напомним, не так давно Миша Романова представила mood video на песню "Зачем".

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