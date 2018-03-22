Миша Романова покидает группу "ВИА Гра"

Возможно, причиной ухода стало желание певицы продолжить развивать сольную карьеру

Миша Романова. Фото: Instagram

Миша Романова покидает группу "ВИА Гра". Об этом "Сегодня" сообщил приближенный к артистке источник. После пяти лет работы в поп-группе и записи семи синглов солистка решила покинуть коллектив.

В группе "ВИА Гра" Романова появилась в 2013-м году после того, как победила в популярном украинском шоу "Хочу в ВИА Гру". Уже через год, в 2014 году, интернет заполонили слухи о уходе Миши Романовой. Тогда поговаривали о том, что отношения у новой солистки не сложились с ее коллегами – Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Но эту новость опроверг директор коллектива Артур Ковальков: "Миша прекрасная, деликатная, тонкая девушка. Девушки в "ВИА Гре" умеют слушать друг друга, работают в команде и звездных замашек у них нет", – оспорил провокационные слухи Ковальков.

Почему Миша Романова решила покинуть коллектив не комментируют ни она, ни менеджмент группы. Возможно, причиной ухода стало желание певицы продолжить развивать сольную карьеру. В 2012 году Романова выпустила сингл "Невесомая", автором слов и музыки которого выступил близкий друг артистки – Макс Барских. В том же году они записали дуэтный трек "Не верь мне".

Напомним, солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег лишилась огромной суммы денег после прохождения таможенного контроля в аэропорту "Борисполь".