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Миша Романова призналась, кто является отцом ее сына

Артистка воспитывает ребенка сама

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Миша Романова
Миша Романова
Фото: Instagram/misharomanova

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно рассказала, как едва не потеряла ребенка, приоткрыла тайну личной жизни и сделала признание об отце своего сына Мартина. Отметим, что долгое время певица держала в тайне рождение первенца, а когда поклонники узнали об этом, сразу начали приписывать отцовство известному артисту Максу Барских.

Миша Романова едва не потеряла ребенка. Все подробности в сюжете:

Но оказалось, что украинский исполнитель и близкий друг Миши Романовой совсем здесь ни при чем! Певица призналась, что родила Мартина от украинского режиссера. По ее словам, они с отцом ребенка расстались еще до рождения малыша и даже не пытались построить семью только из-за ребенка.

"Я рассчитывала, что в моей жизни все сложится по-другому: появится любящий мужчина, который станет мне мужем, затем у нас родится долгожданный первенец, мы будем счастливой семьей. Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно", — рассказала певица изданию Woman.

Напомним, что ранее Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских.

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