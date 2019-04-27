Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских – фото

Экс-солистка "ВИА Гры" встречается с Максом Барских?

Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских Фото: Instagram/misharomanova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно дебютировала с сольным проектом, подогрела слухи о романе с известным украинским певцом. В своем Instagram девушка опубликовала совместное фото с Максом Барских, которое очень взволновало ее поклонников.

Так, на снимке, сделанном в гримерке, Миша запечатлена сидящей напротив зеркала, оголив шею и грудь. Сзади певицы стоит Макс Барских. "Нет счастливее девушки, у которой за спиной сильное мужское плечо...", – подписала фото Миша.

Примечательно, что такую же фотографию у себя в блоге разметил и Макс. Однако его подпись оказалась более лаконичной, но не менее загадочной. "Мое вдохновение", – написал певец.

В марте 2018 года Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" из-за беременности. После рождения первенца девушка поспешила вернуться на сцену и выпустила свою первую песню "Make up" и клип к ней.

Отметим, что пол и имя ребенка Миша держит в тайне. Фанаты звезды считают, что отцом ее первенца является Макс Барских, с которым они дружат уже несколько лет.

Ранее мы писали о том, что на Макса Барских напали в Москве. Во время выступления к артисту на сцену выскочила поклонница и в буквальном смысле вцепилась в него, пытаясь поцеловать.

О служебных романах популярных звезд смотрите в нашем видео:

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