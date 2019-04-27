Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских – фото

Экс-солистка "ВИА Гры" встречается с Максом Барских?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских
Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских
Фото: Instagram/misharomanova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно дебютировала с сольным проектом, подогрела слухи о романе с известным украинским певцом. В своем Instagram девушка опубликовала совместное фото с Максом Барских, которое очень взволновало ее поклонников. 

Так, на снимке, сделанном в гримерке, Миша запечатлена сидящей напротив зеркала, оголив шею и грудь. Сзади певицы стоит Макс Барских. "Нет счастливее девушки, у которой за спиной сильное мужское плечо...", – подписала фото Миша.

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Примечательно, что такую же фотографию у себя в блоге разметил и Макс. Однако его подпись оказалась более лаконичной, но не менее загадочной. "Мое вдохновение", – написал певец.

В марте 2018 года Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" из-за беременности. После рождения первенца девушка поспешила вернуться на сцену и выпустила свою первую песню "Make up" и клип к ней.

Отметим, что пол и имя ребенка Миша держит в тайне. Фанаты звезды считают, что отцом ее первенца является Макс Барских, с которым они дружат уже несколько лет.

Ранее мы писали о том, что на Макса Барских напали в Москве. Во время выступления к артисту на сцену выскочила поклонница и в буквальном смысле вцепилась в него, пытаясь поцеловать. 

О служебных романах популярных звезд смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Макс Барских показал редкое фото со своей мамой Ани Лорак заподозрили в романе с известным российским певцом Нарушила молчание: Шарлиз Терон прокомментировала отношения с Брэдом Питтом
роман Миша Романова макс барских
Реклама

Новости партнеров

Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Популярные статьи

Сегодня, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 13:41Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 12:41Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Сегодня, 07:56Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

Вчера, 20:53Психология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

Вчера, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

25 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

25 апреляFun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Новости партнеров

Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака