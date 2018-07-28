Мишель Уильямс тайно вышла замуж спустя 10 лет после смерти Хита Леджера

Актриса редко рассказывает о личной жизни

Мишель Уильямс. Фото: Getty

Как сообщают западные СМИ, 37-летняя голливудская актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 40-летний музыкант Фил Элверум, который выступает под псевдонимом Mount Eerie. Обычно, актриса никогда не афишировала свою линую жизнь, но она все же рассказала о своих отношениях с музыкантом изданию Vanity Fair:



"Я никогда в жизни не говорила об отношениях. Но Фил — это совсем другое. Он так сильно меня любит, и я наконец-то чувствую себя свободной", – призналась актриса.



О свадьбе известно совсем мало, кроме того, что торжество было тайным и прошло в горах Адирондак в штате Нью-Йорк. На скромной церемонии Церемония, на которой присутствовали только родные и самые близкие друзья пары.

На вопрос, почему же звезда вдруг решила рассказать о личной жизни, она ответила, что ее история может послужить источником вдохновения или надежды для тех, кто тоже пережил тяжелую трагедию. Напомним, десять лет назад ушел из жизни бывший возлюбленный Уильямс актер Хит Леджер, от которого у актрисы осталась 12-летняя дочь Матильда.

"Я действительно не хочу говорить об этом. Но что если это кому-то поможет?", - говорит Мишель.

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