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"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Сегодня, 11:57

Женщина получила серьезную травму головы

Леанза Корнетт, получившая титул "Мисс Америка" в 1993 году, умерла в возрасте 49 лет, говорится на официальной странице конкурса в Facebook.

В сообщении не уточняется, по какой именно причине скончалась Лианза, однако News 4 Jax – филиал NBC News, расположенный в Джексонвилле, штат Флорида, в родном городе королевы красоты, сообщает, что женщина была госпитализирована из-за серьезной травмы головы.

Леанза Корнетт
Леанза Корнетт
Фото: facebook.com/missamerica

Перед тем, как стать Мисс Флорида в 1992 году, Корнетт сыграла Ариэль в постановке Disney's Hollywood Studios в "Мир Уолта Диснея" "Путешествие Русалочки". После завоевания титула "Мисс Америка" Корнетт появилась в нескольких американских телесериалах. У Леанзы осталось двое сыновей: Кай и Эвери.

На странице конкурса в Facebook организаторы "Мисс Америки" отметили, что Леанза "была прекрасна душой и имела заразительный смех".

"Она так много значила для многих, включая всех вас. Мы опустошены этой внезапной потерей в нашей семье "Мисс Америка", и мы соболезнуем ее семье и близким. В настоящий момент у нас нет никакой дополнительной информации о том, что произошло, и мы просим вас уважать право ее семьи на приватность в это трудное время", – говорится в сообщении.

Напомним, умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест. Мы также сообщали, что умерла Маргарет Нолан, звезда третьего фильма про Джеймса Бонда.

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