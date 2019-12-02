После новости о помолвке "Мисс Украина Интернешнл 2019" Марина Киосе удалила фото с женихом

24-летняя девушка показала романтические кадры на берегу Тихого океана

Марина Киосе Фото: instagram.com/marinakiose

Обладательница титула "Мисс Украина Интернешнл 2019" Марина Киосе, которая на международном конкурсе в Токио не вошла в число 15 финалисток, объявила о своей помолвке с возлюбленным. 24-летняя девушка даже опубликовала на своей странице в Instagram романтическое фото, которые были сделаны на острове Пасхи в Тихом океане, но позже удалила их.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Марина Киосе имени своего будущего супруга не назвала, но призналась, что ответила заветное "да". Судя по рассказу, девушка до конца ничего не подозревала и не знала, что ее возлюбленный планирует такое романтическое предложение выйти замуж.

"Мисс Украина Интернешнл 2019" показала кольцо Фото: instagram.com/marinakiose

"Я сказала — да! Дождаться предложения — это:1.Прилететь на „край света". 2. Нарядиться, якобы для фотосессии, в дурацкий костюм местного героя „Человека-Птицы". 3. Стоять на обрыве над океаном и делать вид, что не боишься, потому что тебя снимают дрон и 2 Gopro. 4. О***неть от эмоций и рыдать", — написала Виктория, а потом удалила пост.

Марина Киосе со своим женихом Фото: instagram.com/marinakiose

Почему девушка удалила пост – неизвестно. Отметим, что согласно правилам конкурса, участницы конкурса красоты "Мисс Украина" не могут на протяжении года выходить замуж.

Также в интервью победительницы украинского конкурса красоты Маргарита Паша и Марина Киосе откровенно рассказали об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.