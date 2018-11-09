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"Мисс Интернешнл-2018": названа победительница конкурса

Конкурс прошел в Токио

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Мисс Интернешнл-2018. Фото: instagram.com/teammariemvelazco
Мисс Интернешнл-2018. Фото: instagram.com/teammariemvelazco

Сегодня, 9 ноября, в Токио прошел один из крупнейших конкурсов красоты – "Мисс Интернешнл-2018". В конкурсе приняли участие представительницы 77 красавиц.

Победительницей 2018 года стала представительница из Венесуэлы, 20-летняя Марием Кларет Веласко Гарсиа. 

На подиум конкурса девушки выходили в купальниках, вечерних платьях и национальных нарядах. Отметим, что представительница от Украины – Богдана Тарасик вошла в ТОП-15 конкурса.

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Мисс Интернешнл
Фото: скриншот

Первоначально конкурс был организован в Лонг Бич, Калифорния, США в 1960 году после переезда финального этапа шоу Мисс Вселенная на Атлантическое побережье США в Майами, Флорида. До 1967 года конкурс проводился только в Лонг Бич, затем он перекочевал в Японию, где и проходит по сию пору.

Состязания красавиц рассматриваются в контексте веротерпимости, толерантности и пацифизма. Действующая "Мисс Интернешнл" -Кайли Мерсоза из Филиппин завоевала свой титул 27 октября 2016 года. В 2017 году корону получила Кевин Лилианна из Индонезии.

Напомним, участница от Украины в "Мисс Земля" Екатерина Кривохижа поделилась эмоциями после конкурса.

Ранее мы сообщали, какое платье наденет Леонила Гузь на конкурс красоты "Мисс мира 2018", который пройдет 8 декабря в Китае.

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Источник: "Сегодня"
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