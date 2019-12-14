"Мисс Мира 2019": как выступила украинка Маргарита Паша

Маргарита Паша вошла в ТОП-40

"Мисс Мира 2019": представительница Украины Маргарита Паша Фото: instagram.com/missukraine_official

В Лондоне в субботу, 14 декабря, состоялся престижный конкурс красоты – "Мисс Мира 2019". Представительницей Украины стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша, которая ранее резко прокомментировала отношения с участницей из России.

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Представительница Украины на конкурсе "Мисс Мира 2019" вошла в ТОП-40, однако в ТОП-20 Маргарите Паше попасть не удалось. Таким образом, в финальной борьбе украинка не участвовала.

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Отметим, победительницей конкурса "Мисс Мира 2019" стала представительница Ямайки – 23-летняя Тони-Энн Сингх.

Напомним, Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Рост девушки составляет 174 сантиметра.

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Известно также, что в 2015 году, то есть в возрасте 20 лет, Маргарита Паша уже принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", и тогда девушке удалось получить звание Miss Ukraine International. А недавно Маргарита Паша попала в скандал из-за заявления относительно языкового вопроса.

"Мисс Мира" – ежегодный конкурс красоты, который проводится с 1951 года. "Мисс Мира" входит в так называемую "большую четверку" конкурсов красоты – наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". К слову, конкурс "Мисс Вселенная 2019" состоялся 8 декабря. Сегодня.Lifestyle рассказали о победительнице конкурса – представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

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