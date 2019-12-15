Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мисс Мира 2019": Маргарита Паша в шароварах впечатлила исполнением украинского гопака

Смотрите, как выступила представительница Украины в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

В субботу, 14 декабря, состоялся финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019". Украинка Маргарита Паша, которая вошла в ТОП-40, исполнила на сцене украинский гопак, чем восхитила сеть.

Смотрите интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой:

Мы уже писали, что победительницей "Мисс Мира 2019" стала Тони-Энн Сингх из Ямайки, а Маргарита Паша вошла лишь в ТОП-40 конкурса. Тем не менее девушка показала себя во время выхода всех участниц из разных стран.

Так, на этапе показа национальных костюмов 24-летняя Паша вышла в шароварах и поразила зрителей "Мисс Мира 2019" гопаком. Харьковчанка продемонстрировала потрясающую растяжку и даже сделала сальто.

INSTAGRAM

"ТОП-40, считаю огромным прорывом ,так как ,было очень много достойных европейских стран ,которые не прошли, у них грандиозные проекты и визитки!", – написала Маргарита в своем Instagram.

К слову, Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Рост девушки составляет 174 сантиметра.

Ранее мы подробно рассказывали о победительнице "Мисс Мира 2019" из Ямайки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Мисс Мира 2019": как выступила украинка Маргарита Паша "Мисс мира 2019": Маргарита Паша резко прокомментировала отношения с участницей из России "Все, что происходит со мной тут - абсолютный шок": Маргарита Паша о сложностях пребывания в Лондоне
Маргарита Паша Мисс Мира 2019
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:28Food

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Вчера, 08:23Fun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

13 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряFun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

13 декабряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 декабряПсихология

Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

13 декабряШоу-бизнес

"Вся Украина будет наша": скандал с "Мисс Львов 2018" получил продолжение

13 декабряFun

Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

13 декабряEvents

День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи

12 декабряШоу-бизнес

Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря 2019: как узнать имя суженого

Новости партнеров

Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?