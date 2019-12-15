"Мисс Мира 2019": Маргарита Паша в шароварах впечатлила исполнением украинского гопака

Смотрите, как выступила представительница Украины в Лондоне

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

В субботу, 14 декабря, состоялся финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019". Украинка Маргарита Паша, которая вошла в ТОП-40, исполнила на сцене украинский гопак, чем восхитила сеть.

Смотрите интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой:

Мы уже писали, что победительницей "Мисс Мира 2019" стала Тони-Энн Сингх из Ямайки, а Маргарита Паша вошла лишь в ТОП-40 конкурса. Тем не менее девушка показала себя во время выхода всех участниц из разных стран.

Так, на этапе показа национальных костюмов 24-летняя Паша вышла в шароварах и поразила зрителей "Мисс Мира 2019" гопаком. Харьковчанка продемонстрировала потрясающую растяжку и даже сделала сальто.

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"ТОП-40, считаю огромным прорывом ,так как ,было очень много достойных европейских стран ,которые не прошли, у них грандиозные проекты и визитки!", – написала Маргарита в своем Instagram.

К слову, Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Рост девушки составляет 174 сантиметра.

Ранее мы подробно рассказывали о победительнице "Мисс Мира 2019" из Ямайки.

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