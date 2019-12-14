"Мисс Мира 2019": победила представительница Ямайки

Конкурс состоялся 14 декабря в Великобритании

Мисс Мира 2019: названо имя победительницы Фото: instagram.com/missworld

14 декабря в Лондоне состоялся 69-й по счету самый престижный конкурс красоты – "Мисс Мира 2019". Победительницей стала представительница Ямайки – 23-летняя Тони-Энн Сингх. Корону девушке вручила победительница "Мисс мира 2018" – мексиканская модель Ванесса Понсе.

Узнайте также, почему "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша оказалась в центре скандала:

Отметим, первой вице-мисс стала представительница Франции Офели Мезино, второй – красотка из Индии Суман Рао. Представительница Украины Маргарита Паша вошла в ТОП-40.

INSTAGRAM

К слову, представительница Ямайки уже в четвертый раз становится победительницей "Мисс мира", однако в прошлый раз корона досталась стране в 1993 году.

"Мисс Мира" – ежегодный конкурс красоты, который проводится с 1951 года. "Мисс Мира" входит в так называемую "большую четверку" конкурсов красоты – наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Напомним, 8 декабря состоялся конкурс "Мисс Вселенная 2019". Сегодня.Lifestyle рассказали о победительнице конкурса – представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.