"Мисс Украина-2018": финалистки рассказали правду о конкурсе и подготовке

Богдана Тарасик и Анастасия Кривохижа рассказали Сегодня.Lifestyle интересные факты о конкурсе

Фото: facebook.com/pg/missukraineofficial

В четверг, 20 сентября, в Киеве прошел финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

Главную корону завоевала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. Именно она отправится в Китай на конкурс "Мисс Мира-2018". "Miss Ukraine Earth 2018" стала 23-летняя Анастасия Кривохижа, а титул "Miss Ukraine International 2018" получила Богдана Тарасик.

В интервью Сегодня.Lifestyle Богдана и Анастасия рассказали, как они готовились к конкурсу, были ли конфликты между девушками и что для них стало главной неожиданностью на "Мисс Украина-2018".

- Как вы решили участвовать в конкурсе?

Богдана: В детстве я с восторгом смотрела "Мисс Украина", но никогда не думала, что буду в нем принимать участие. В этом году я получила несколько приглашений на участие, девочки писали и в личные сообщения, и в комментарии. Времени обдумывать не было, потому что одно из условий участия – возраст до 24 лет, а мне уже в этом ноябре будет 24, по этому я решила не упускать возможности, которой в следующем году уже не было б. До сих пор не верится, что все началось с простого сообщения "А не хотите ли принять участие в конкурсе?".

Анастасия: На протяжении всей моей жизни я была окружена конкурсами красоты, показами и шоу. Эта магия не могла оставить меня равнодушной и я, как любая девочка, получала невероятное наслаждение от шикарных нарядов, перевоплощений и непредсказуемых шоу. Поэтому когда я наткнулась на анкету "Мисс Украина 2018" я ни секунду не сомневалась и сразу ее заполнила, ведь то, что происходило вплоть до финала конкурса – это то, чем я горю, живу и наслаждаюсь с детства.

Богдана Тарасик Фото: missukraine.ua

- Работаете ли вы где нибудь? Если да, то как на месте работы отнеслись к вашему участию в "Мисс Украина"?

Богдана: До конкурса я работала полгода в коворкинге. Коллектив меня поддержал и помог с благотворительным мероприятием, которое необходимо было для конкурса. Я безумно им благодарна и думаю, что у нас еще будут совместные проекты. Я ушла из компании, потому что нужно было улететь по модельному контракту за границу в августе, а позже – в подготовительный лагерь Мисс Украина.

Анастасия: Совсем недавно я закончила учебу на магистратуре Национального Авиационного Университета г. Киева по специальности "Международная экономика" и почти сразу окунулась с головой в конкурсную жизнь. Поэтому привязать себя к работе не успела, лишь к временем заработкам как модель в Италии и Украине, так что никто не был против и все меня только подталкивали к данному конкурсу (уже в течении нескольких лет).

Анастасия Кривохижа Фото: missukraine.ua

- Что было самым сложным в подготовке к финалу?

Богдана: Когда я горю тем, что делаю, я не чувствую усталости и трудностей. Репетиции, тренировки, съемки – все было в кайф. Не хватало только шоколада в рационе правильного питания. Но уже в день конкурса я возобновила баланс сладкого в организме.

Анастасия: Вся подготовка мне приносила удовольствие и не было такого момента, который я хотела бы изменить или убрать вообще. Это были незабываемые полгода встреч, благотворительных мероприятий, спортивных состязаний и невероятные 10 дней глобальной подготовки, которые я хотела бы продлить на всю жизнь, но уж точно ничего не менять и упрощать.

- Какие ценные советы или уроки вы вынесли для себя во время подготовки?

Богдана: В подготовительном лагере мы каждый день виделись со знаменитыми спикерами, каждый из них дал советы, которые я услышала и запомнила на всю жизнь. Но самый важный совет мне дала одна из организаторов – Катя Ландик: "Нужно всегда оставаться собой".

Анастасия: Основные правила успеха, как по мне: 1. Всегда оставаться собой, ведь твоя энергетика притягивает людей, а фальшь всегда отталкивает ; 2. Не смотреть на других, ведь подражать кому-то всегда хуже, чем развивать себя, да и выглядит очень смешно (и очень заметно); 3. Если ты уже пришла на конкурс, то с первого момента ты должна ощущать эту корону у себя на голове: будь то на репетиции, на зарядке или на обеде, ты с первой минуты должна вести себя как победительница.

Фото: facebook.com/pg/missukraineofficial

- Были ли конфликты меду девушками?

Богдана: Лично у меня конфликтов не было.

Анастасия: Естественно, 24 девушки под одной крышей 10 дней подряд – это не всем легко дается, но мы все знали, зачем пришли и не тратили свою силу и энергию на такие бесполезные вещи, как ссоры или сплетни. Мы помогали друг другу, когда кто-то болел, подсказывали на репетициях, когда кто-то забывал или не мог запомнить выходы и т.д., ведь мы – команда!

- Как лично вы относитесь к стереотипам о конкурсах красоты, мол "все на конкурсе куплено"?

Богдана: Я шла на конкурс, чтобы развеять эти стереотипы. Шутила, что если выиграю, то точно это докажу. Доказала.

Анастасия: Я прошла всю эту школу жизни и своим примером поняла одно: конкурс нельзя купить, можно только подкупить всех своей харизмой, энергией, уверенностью в себе, амбициями и целеустремленностью. Как вы сами и сказали, что это "стереотип" и, к сожалению, избавиться от них в один момент почти не невозможно, но с каждым днем все больше людей понимает, что самое ценное на таких конкурсах не деньги, а люди, которые приведут нашу страну к успеху и смогут достойно представить ее на международных конкурсах.

Анастасия Кривохижа Фото: facebook.com/pg/missukraineofficial

- Назовите, на ваш взгляд, самый неожиданный или необычный факт о конкурсе "Мисс Украина".

Богдана: Я не ожидала, что будет все бесплатно. Абсолютно все, что необходимо было для конкурса, нам предоставил комитет: маникюр, педикюр, макияж, прически, платья, туфли, курс массажа, косметолог, стоматолог, питание, жилье в подготовительном лагере. Я не потратила ни копейки. А в конце я получила крутые подарки. Комитет позаботился обо всем до мелочей, за что им огромное спасибо!

Анастасия: Не обязательно быть 90-60-90, иметь идеально ровный нос или самые пышные волосы, что бы стать победительницей. Тут не собирают кубик Рубика из самых красивых деталей человека, тут ищут личность, которая любит то, что делает, уважает себя и других и готова нести этот титул не один год, а всю жизнь, ведь после конкурса ничего не заканчивается, а только начинается.