Мисс Украина-2018: фото участниц и подробности конкурса
В финал конкурса будут участвовать 24 претендентки
В четверг, 20 сентября, состоится финал конкурса "Мисс Украина-2018". Национальный конкурс "Мисс Украина" ежегодно проводится с 1991 года.
В финал конкурса будут участвовать 24 претендентки на победу в возрасте от 17 до 23 лет.
Среди членов жюри: телеведущая Маша Ефросинина, музыкальный продюсер и со-владелица продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая, актер, теле- и радиоведущий Владмир Остапчук, украинский дизайнер одежды Андре Тан, актер и шоумен Юрий Ткач, украинский дизайнер одежды Юлия Айсина, известный ресторатор, телеведущий и шоумен Николай Тищенко, Украинский кино- и театральный актер, модель, обладатель титулов "Мистер Украина 2014" и "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан.
Также на официальной странице конкурса в Facebook появились фото с генеральной репетиции. Стало известно, что на конкурсе выступит MONATIK.
Напомним, недавно прошел конурс "Украина-Вселенная 2018". Победительницей стала одесситка Карина Жосан.