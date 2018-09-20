Мисс Украина-2018: фото участниц и подробности конкурса

В финал конкурса будут участвовать 24 претендентки

Фото: instagram.com/missukraine_official/

В четверг, 20 сентября, состоится финал конкурса "Мисс Украина-2018". Национальный конкурс "Мисс Украина" ежегодно проводится с 1991 года.

В финал конкурса будут участвовать 24 претендентки на победу в возрасте от 17 до 23 лет.

Дарья Билык, 22 года, Черкасская область Мирослава Буденчук, 23 года, Волынская область Лилия Галушко, 21 год, Хмельницкая область Елена Винтоняк, 22 года, Ифано-Франковская областть Вероника Шувалова, 20 лет, Одесская область Таисия Роман, 19 лет, Киевская область Влада Кудицкая, 22 года, Кировоградская область Маргарита Стороженко, 23 года, Днепропетровская обл. Анастасия Кривохижа, 23 года, Киевская обл. Елена Портнова, 21 год, Луганская обл. Дарина Федяева, 20 лет, Харьковская обл. Мариам Обертун, 17 лет, Одесская обл. Мария Костенко, 19 лет, Винницкая обл. Дарья Щербакова, 18 лет, Одесская обл. Анна Данченко, 20 лет, Харьковская обл. Алина Миляева, 19 лет, Николаевская обл. Карина Олих, 21 год, Винницкая обл. Вероника Дидусенко, 23 года, Киевская обл. Леонила Гузь, 19 лет, Херсонская обл. Юлия Михайличенко, 22 года, Днепропетровская обл. Aлина Моисеенко, 21 год, Кировоградская обл. Наталия Оверчук, 23 года, Волынская обл. Марта Пилипив, 20 лет, Львовская обл. Богдана Тарасик, 23 года, Днепропетровская обл. 1/24

Среди членов жюри: телеведущая Маша Ефросинина, музыкальный продюсер и со-владелица продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая, актер, теле- и радиоведущий Владмир Остапчук, украинский дизайнер одежды Андре Тан, актер и шоумен Юрий Ткач, украинский дизайнер одежды Юлия Айсина, известный ресторатор, телеведущий и шоумен Николай Тищенко, Украинский кино- и театральный актер, модель, обладатель титулов "Мистер Украина 2014" и "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан.

Также на официальной странице конкурса в Facebook появились фото с генеральной репетиции. Стало известно, что на конкурсе выступит MONATIK.

Фото: instagram.com/missukraine_official

Напомним, недавно прошел конурс "Украина-Вселенная 2018". Победительницей стала одесситка Карина Жосан.