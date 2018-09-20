"Мисс Украина-2018": кто завоевал титул главной красавицы страны

За корону победительницы боролись 24 девушки

Фото: instagram.com/missukraine_official/

В четверг, 20 сентября, в Киеве состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

Среди членов жюри было много звезд: Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, Ирина Горовая и многие другие. Ведущими стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

На сцене вечера выступили самые популярные украинские артисты, среди которых Настя Каменских, DZIDZIO, ALEKSEEV, MONATIK, НЕАНГЕЛЫ, KAZKA и другие.

"Miss Ukraine Earth 2018" стала Анастасия Кривохижа. В подарок девушка получила сертификат на 150 тысяч гривен.

Фото: missukraine.ua

"Miss Ukraine International 2018" стала Богдана Тарасик. Денежная награда – также 150 тысяч гривен.

Богдана Тарасик Фото: missukraine.ua

Победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Именно она представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.

Вероника Дидусенко Фото: missukraine.ua

Девушка о себе: "Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский."

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko 1/5

Напомним, в 2017 году титул "Мисс Украина" получила 18-летняя Полина Ткач.