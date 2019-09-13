"Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша

Девушка публикует модельные фото и снимки с огромными букетами

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша Фото: Instagram.com

Во Дворце "Украина" 12 сентября состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина 2019". Главную корону страны получила 24-летняя студентка Маргарита Паша из Харькова.

Жительница Черновцов Ирина Николе вышла в финал масштабного конкурса "Мисс Италия". Все детали в видео:

Рост девушки составляет 174 сантиметра. Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. По словам победительницы конкурса, ее мечта – построить спортивный комплекс для детей-сирот. Сегодня.Lifestyle решили промониторить страничку Маргариты в Instagram и узнать, что публикует девушка. В основном на ее странице можно увидеть фотографии с отдыха, модельные снимки и кадры с детьми-сиротами.

Одно из первых, что сразу бросается в глаза, это описание шапки профиля, в котором написано: "Каждый день благодарите Бога за все, что он вам дает! Уверенно следуйте своей мечте".

Скриншот из соцсети

Стоит отметить, что девушка активно занимается спортом и поддерживает тело в отличной форме. Стройные ноги и накаченный пресс – 24-летняя Маргарита без стеснения делится откровенными фото.

16 Июл 2019 в 6:39 PDT INSTAGRAM (@margoritapasha)

5 Июл 2018 в 2:46 PDT INSTAGRAM (@margoritapasha)

9 Сен 2017 в 2:29 PDT INSTAGRAM (@margoritapasha)

7 Сен 2016 в 12:28 PDT INSTAGRAM (@margoritapasha)

26 Дек 2018 в 12:11 PST INSTAGRAM (@margoritapasha)

Ранее мы также показали всех участниц конкурса красоты "Мисс Украина" в 2019 году. Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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