"Мисс Украина 2019": где и когда состоится конкурс

Конкурс "Мисс Украина 2019" состоится уже на этой неделе

Конкурс "Мисс Украина 2019" состоится 12 сентября Фото: missukraine.ua

Конкурс "Мисс Украина 2019" – несомненно, одно из самых ожидаемых светских мероприятий в году. Участницы активно готовятся к событию, а Сегодня.Lifestyle уже рассказали кто попал в список финалисток конкурса "Мисс Украина 2019".

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Конкурс красоты "Мисс Украина 2019" состоится 12 сентября в киевском Дворце "Украина". Красная дорожка стартует в 19:00, а непосредственно шоу – в 20:00. Уже в этот четверг мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина", которая будет носить звание самой красивой девушки страны и станет обладательницей денежного приза.

Отметим, конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно, начиная с 1991 года. Это уникальный проект, который имеет эксклюзивное право представления нашей страны на престижных международных конкурсах: Miss World, Miss Earth, Miss International.

"Мисс Украина 2019": участницы Фото: Instagram.com

Ранее мы также предложили вспомнить всех победительниц конкурса "Мисс Украина" и посмотреть, как менялись стандарты красоты в Украине. Речь идет о 28 девушках, которые в разное время становились обладательницами желанного титула – самой красивой девушки в стране.

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