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Эксклюзив

"Мисс Украина 2019": Маргарита Паша эмоционально обратилась к украинцам

24-летняя харьковчанка попросила поддержки на "Мисс мира"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: Иван Марчук

Во Дворце "Украина" 12 сентября состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", в результате которого звездные жюри выбрали победительницу состязания. Ею стала 24-летняя Маргарита Паша из Харькова, которая уже 15 декабря представит нашу страну на международному конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

В эксклюзивном интервью с Сегодня.Lifestyle Маргарита эмоционально обратилась к украинцам и попросила поддержки. Она отметила, что уже очень много людей объединяются в группы, чтобы поехать в Лондон.

"15 декабря я буду представлять нашу страну на международном конкурсе, и вместо того чтобы гнобить нас в интернете, я призываю нас, наоборот, поддерживать. Почему-то именно Украина отличается негативной чертой характера, и мы постоянно гнобим людей, которые мгновенно становятся успешными или знаменитыми. Давайте к этому относиться лояльно и менять свои стереотипы. Я уверена, что именно поддержка наших людей поможет мне на "Мисс мира". Я очень хочу, чтобы Украина в этом году вошла в топы. Я несу ответственность за нашу страну", – эмоционально заявила Маргарита.

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24-летняя победительница также выразила желание, чтобы Украина в этом году вошла в топовые позиции на международном конкурсе.

"Уже очень много людей объединяются в группы, чтобы поехать в Лондон и меня там поддержать. Я очень надеюсь, что люди поменяют свое мнение и перестанут хайпить на слухах и негативе вокруг меня. Все, что пишут в интернете обо мне – травля. Но я сама себе доказала, что достойна короны", – подытожила девушка.

Также в интервью победительницы украинского конкурса красоты Маргарита Паша и Марина Киосе откровенно рассказали об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса. 

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