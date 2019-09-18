"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша призналась, делала ли пластические операции

24-летняя Маргарита Паша рассказала, когда сделает пластическую операцию

"Мисс Украина 2019" призналась, делала ли пластические операции

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша посетила премию лучших в области пластической хирургии. Обладательница титула самой красивой девушки в стране призналась, делала ли пластические операции.

"Нет, я не делала пластических операций, и надеюсь, что ближайшие 10 лет, возможно 20, этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь", – говорит Маргарита Паша.

Выяснилось, что посещение премии Stella International Beauty Awards является обязанностью обладательницы титула "Мисс Украина". К слову, мероприятие прошло уже в третий раз.

Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита Паша Фото: пресс-служба

"Чтобы наградить лучших специалистов в области пластической хирургии. У нас очень много специалистов в стране, более 50 тысяч, и все заслуживают внимания", – говорит Дмитрий Слоссер, пластический хирург и организатор премии.



Отметим, другие известные гости вечера и не скрывали: знать о новинках косметологии и имена лучших специалистов – лишним не будет.

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