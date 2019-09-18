Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша призналась, делала ли пластические операции

24-летняя Маргарита Паша рассказала, когда сделает пластическую операцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
"Мисс Украина 2019" призналась, делала ли пластические операции

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша посетила премию лучших в области пластической хирургии. Обладательница титула самой красивой девушки в стране призналась, делала ли пластические операции.

"Нет, я не делала пластических операций, и надеюсь, что ближайшие 10 лет, возможно 20, этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь", – говорит Маргарита Паша.

Выяснилось, что посещение премии Stella International Beauty Awards является обязанностью обладательницы титула "Мисс Украина". К слову, мероприятие прошло уже в третий раз.

Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Фото: пресс-служба

"Чтобы наградить лучших специалистов в области пластической хирургии. У нас очень  много специалистов в стране, более 50 тысяч, и все заслуживают внимания", – говорит Дмитрий Слоссер, пластический хирург и организатор премии.
 
Отметим, другие известные гости вечера и не скрывали: знать о новинках косметологии и имена лучших специалистов – лишним не будет.

Кто из звезд не против хирургических вмешательств и уколов красоты, узнайте "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали о том, что известно о победительнице конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарите Паше.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Мисс Украина 2019": откровения украинских звезд о конкурсе красоты "Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша "Мисс Украина": все победительницы за 28 лет конкурса
пластическая хирургия Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Реклама

Новости партнеров

Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами

Популярные статьи

Сегодня, 13:35Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

Вчера, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Вчера, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

16 сентябряПсихология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету