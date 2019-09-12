"Мисс Украина 2019": названо имя победительницы

12 сентября состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина"

Конкурс "Мисс Украина 2019" состоялся 12 сентября Фото: missukraine.ua

12 сентября во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". За победу боролись 24 финалистки. Победительницей конкурса "Мисс Украина 2019" стала Маргарита Паша.

Отметим, новая "Мисс Украина" стала обладательницей звания самой красивой девушки в стране, а также получила денежный приз в размере 400 тысяч гривен. Корону Маргарите Паше вручала "Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь.

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"Мисс зрительских симпатий" – Анастасия Никитюк

"Мисс Земля 2019" – Наталья Червоная.

"Мисс International" – Татьяна Чапля

"Вице-мисс 2019" – Валерия Кучеренко

Ранее мы также показали всех участниц конкурса красоты "Мисс Украина" в 2019 году.

Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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