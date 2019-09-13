"Мисс Украина 2019": откровения украинских звезд о конкурсе красоты

Главный конкурс страны глазами артистов

Ирина Горовая, Екатерина Кухар и Николай Тищенко Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

12 сентября в Дворце "Украина" состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", и в результате голосования жюри определилась победительница. Новой "Мисс Украина" стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

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Главное правило шоу – натуральность без каких-либо хирургических вмешательств. За кулисами конкурса красоты Сегодня.Lyfestyle пообщались с представителями украинской эстрады и узнали, что они подразумевают под словом "красота" и какой должна быть главная красотка страны – "Мисс Украина".

Первым своими критериями выбора победительницы с нами поделился один из членов жюри, ресторатор и народный депутат Украины Николай Тищенко.

"Во-первых, красота должна присутствовать. Во-вторых, ее разум также важен, потому что я считаю, женщина должна быть гармоничной. Красота девушки в целом отображается в ее глазах. Всех участниц я видел еще до конкурса – на кастинге и во время репетиции. У меня не было фавориток, моя фаворитка – супруга (Алла Барановская, – Ред.)", – рассказал 47-летний Николай Тищенко.

19 Авг 2019 в 4:09 PDT INSTAGRAM (@bonya_tyshchenko)

Также удалось пообщаться с еще одним членом жюри – экс-супругой Потапа и со-продюсером MOZGI Entertainment Ириной Горовой. 41-летняя знаменитость, как и в прошлом году, снова оценивала красоту украинских девушек. Сегодня.Lyfestyle Ирина призналась, что у нее свои, особенные критерии красоты.

"Для меня важны – внутренняя энергетика, натуральность, ненавязчивость и индивидуальность. Не очень люблю девушек, которые ведут себя на сцене слишком вызывающе. Стандарты по типу стройной фигуры, одинаковых губ, форм носа мне не нравятся и такие девушки не являются идеалом. Для меня девушка – это комплекс всего, человек должен быть запоминающимся. Ум, безусловно, бывает разным, но что-то должно зацепить меня. На прошлом конкурсе понравилась девушка, которая совсем не была похожа на других", – рассказывает Горовая.

12 Сен 2019 в 1:50 PDT INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

Говоря о пластических операциях, экс-супруга Потапа признается, что это имеет место быть, если человек становится чуточку счастливее. Но, по словам продюсера и члена жюри конкурса, не нужно с этим перебарщивать, когда явно видно хирургическое вмешательство, это уже не красота.

За натуральность выступает также и украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова. По ее словам, главным эталоном женской красоты является искренняя улыбка: "Когда женщина в гармонии с собой, улыбка действительно искренняя. И, какая бы девушка не была, со своими внешними недостатками, именно такая улыбка может все компенсировать и сделать ее ослепительно красивой".

12 Сен 2019 в 8:42 PDT INSTAGRAM (@anastasiakozhevnikova)

Также артистка высказалась касательно пластических операций и призналась, что не подвергалась подобным методам, лишь нарастила кусочек зуба, который повредила еще в детстве.

"Я лично не делала пластических операций, единственное, что у меня нарощенное – кусочек зуба. Но, многие мои знакомые делали себе операции и это приносило им счастье. И пусть! Но, я бы хотела искать счастье в другом, не в искусственном состоянии. Я не знаю, как бы жила с чем-то дополнительным", – признается певица.

Но самыми красноречивыми оказались участники группы "Антитела". Солист поп-рок-группы Тарас Тополя не верит в конкурс красоты, в частности в "Мисс Украина", поскольку считает, что это не совсем честное шоу.

12 Сен 2019 в 10:11 PDT INSTAGRAM (@antytila_official)

"Сказать вам честно? Чтобы стать "Мисс Украина", нужно оказаться в нужном месте, в нужный час. Мы это не утверждаем, лишь анализируем с предыдущего опыта. Объективно, украинские девушки – красавицы. На это влияет множество исторических факторов – в нашей нации намешано много генов и эта коллаборация дает свои красивые внешние проявления. Украинская женщина имеет бонус от природы. И это признает весь мир", – говорит супруг певицы Алеши.

Ко всему Тарас добавил, что в рамках данного конкурса красоты, большая конкуренция, поскольку все украинские девушки – красавицы. Как и у Николая Тищенко, у Тополи нет фавориток среди участниц, главная красотка – это его супруга Алеша.

24 Авг 2019 в 12:43 PDT INSTAGRAM (@alyoshasinger)

Ранее мы также показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет.

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