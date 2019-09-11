"Мисс Украина 2019": полный список членов жюри

Среди членов жюри "Мисс Украина 2019" – комик Юрий Ткач и телеведущая Маша Ефросинина

Мисс Украина 2019: члены жюри Фото: Instagram.com

Финальное шоу конкурса "Мисс Украина 2019" состоится в четверг, 12 сентября, во Дворце "Украина". Уже завтра мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина". За престижное звание поборются 24 финалистки.

Сегодня.Lifestyle уже показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет, а накануне события рассказываем, кто удостоен чести выбирать победительницу "Мисс Украина" в 2019 году.

Мисс Украина 2019: члены жюри конкурса

Маша Ефросинина, телеведущая

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Андре Тан, дизайнер

Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016"

Александра Кучеренко Фото: missukraine.ua

Владимир Остапчук, телеведущий

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Николай Тищенко, народный депутат, ресторатор

Николай Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Юлия Айсина, дизайнер

Юлия Айсина Фото: instagram.com/aysina_julia

Юрий Ткач, комик

Юрий Ткач

Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию

Ольга Харлан

Богдан Юсипчук, телеведущий, "Мистер Мира 2018"

Богдан Юсипчук Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Ирина Горовая, продюсер, соучредительница Mozgi Entertainment

Ирина Горовая Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, ранее мы также поделились историей конкурса "Мисс Украина 2019", а также международных конкурсов красоты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram