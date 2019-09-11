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"Мисс Украина 2019": полный список членов жюри

Среди членов жюри "Мисс Украина 2019" – комик Юрий Ткач и телеведущая Маша Ефросинина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Мисс Украина 2019: члены жюри
Мисс Украина 2019: члены жюри
Фото: Instagram.com

Финальное шоу конкурса "Мисс Украина 2019" состоится в четверг, 12 сентября, во Дворце "Украина". Уже завтра мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина". За престижное звание поборются 24 финалистки.

Сегодня.Lifestyle уже показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет, а накануне события рассказываем, кто удостоен чести выбирать победительницу "Мисс Украина" в 2019 году.

Мисс Украина 2019: члены жюри конкурса

  • Маша Ефросинина, телеведущая

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

  • Андре Тан, дизайнер

Андре Тан
Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

  • Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016"

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко
Фото: missukraine.ua

  • Владимир Остапчук, телеведущий

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

  • Николай Тищенко, народный депутат, ресторатор

Николай Тищенко
Николай Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

  • Юлия Айсина, дизайнер

Юлия Айсина
Юлия Айсина
Фото: instagram.com/aysina_julia

  • Юрий Ткач, комик

Юрий Ткач
Юрий Ткач

  • Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию

Ольга Харлан
Ольга Харлан

  • Богдан Юсипчук, телеведущий, "Мистер Мира 2018"

Богдан Юсипчук
Богдан Юсипчук
Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

  • Ирина Горовая, продюсер, соучредительница Mozgi Entertainment

Ирина Горовая
Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, ранее мы также поделились историей конкурса "Мисс Украина 2019", а также международных конкурсов красоты.

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