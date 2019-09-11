"Мисс Украина 2019": полный список членов жюри
Среди членов жюри "Мисс Украина 2019" – комик Юрий Ткач и телеведущая Маша Ефросинина
Финальное шоу конкурса "Мисс Украина 2019" состоится в четверг, 12 сентября, во Дворце "Украина". Уже завтра мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина". За престижное звание поборются 24 финалистки.
Сегодня.Lifestyle уже показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет, а накануне события рассказываем, кто удостоен чести выбирать победительницу "Мисс Украина" в 2019 году.
- Маша Ефросинина, телеведущая
- Андре Тан, дизайнер
- Александра Кучеренко, "Мисс Украина 2016"
- Владимир Остапчук, телеведущий
- Николай Тищенко, народный депутат, ресторатор
- Юлия Айсина, дизайнер
- Юрий Ткач, комик
- Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию
- Богдан Юсипчук, телеведущий, "Мистер Мира 2018"
- Ирина Горовая, продюсер, соучредительница Mozgi Entertainment
Напомним, ранее мы также поделились историей конкурса "Мисс Украина 2019", а также международных конкурсов красоты.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram