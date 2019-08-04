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"Мисс Украина-2019": полный список участниц и их фото

За корону будут соревноваться 25 красоток со всей страны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
"Мисс Украина-2019": названы все участницы
"Мисс Украина-2019": названы все участницы
Фото: instagram.com/missukraine_official

Уже 12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019". За главный приз – корону будут бороться 25 участниц. Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена всех финалисток конкурса и опубликовал их фото. Далее в материале предлагаем познакомиться со всеми красотками.

О скандале вокруг "Мисс Украина-2018" смотрите в этом видео:

"Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны. Итак, знакомьтесь с ТОП-25 "Мисс Украина-2019", – говорится в сообщении организаторов в Facebook.

"Мисс Украина-2019": полный список финалисток:

  • Елизавета Адамская
  • Юлия Высоцкая
  • Кристина Герман
  • Кристина Гордиенко
  • Инна Гудзь
  • Кристина-Диана Записоцкая
  • Яна Иванова
  • Татьяна Калакуцкая
  • Марина Киосе
  • Валерия Кучеренко
  • Марта Марциняк
  • Людмила Милевская
  • Юлия Мосейко
  • Анастасия Никитюк
  • Маргарита Паша
  • Елена Руденко
  • Елена Смирнова
  • Марина Сотник
  • Анастасия Стеценко
  • Юлия Ткач
  • Елена-Эвелина Фирут
  • Анастасия Чайка
  • Татьяна Чапля
  • Наталья Червона
  • Диана Шабас

В этом году призовой фонд "Мисс Украина-2019" составит 400 тысяч гривен. Девушки со званием "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат по 200 тысяч гривен.

В состав жюри "Мисс Украина-2019" вошли: Мария Ефросинина, Андре Тан, Александра Кучеренко, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Юрий Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук и Ирина Горовая.

Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина-2018" Веронику Дидусенко лишили титула.

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