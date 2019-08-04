"Мисс Украина-2019": полный список участниц и их фото
За корону будут соревноваться 25 красоток со всей страны
Уже 12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019". За главный приз – корону будут бороться 25 участниц. Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена всех финалисток конкурса и опубликовал их фото. Далее в материале предлагаем познакомиться со всеми красотками.
О скандале вокруг "Мисс Украина-2018" смотрите в этом видео:
"Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны. Итак, знакомьтесь с ТОП-25 "Мисс Украина-2019", – говорится в сообщении организаторов в Facebook.
- Елизавета Адамская
- Юлия Высоцкая
- Кристина Герман
- Кристина Гордиенко
- Инна Гудзь
- Кристина-Диана Записоцкая
- Яна Иванова
- Татьяна Калакуцкая
- Марина Киосе
- Валерия Кучеренко
- Марта Марциняк
- Людмила Милевская
- Юлия Мосейко
- Анастасия Никитюк
- Маргарита Паша
- Елена Руденко
- Елена Смирнова
- Марина Сотник
- Анастасия Стеценко
- Юлия Ткач
- Елена-Эвелина Фирут
- Анастасия Чайка
- Татьяна Чапля
- Наталья Червона
- Диана Шабас
В этом году призовой фонд "Мисс Украина-2019" составит 400 тысяч гривен. Девушки со званием "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат по 200 тысяч гривен.
В состав жюри "Мисс Украина-2019" вошли: Мария Ефросинина, Андре Тан, Александра Кучеренко, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Юрий Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук и Ирина Горовая.
Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина-2018" Веронику Дидусенко лишили титула.
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