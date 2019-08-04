"Мисс Украина-2019": полный список участниц и их фото

За корону будут соревноваться 25 красоток со всей страны

"Мисс Украина-2019": названы все участницы Фото: instagram.com/missukraine_official

Уже 12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019". За главный приз – корону будут бороться 25 участниц. Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена всех финалисток конкурса и опубликовал их фото. Далее в материале предлагаем познакомиться со всеми красотками.

О скандале вокруг "Мисс Украина-2018" смотрите в этом видео:

"Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны. Итак, знакомьтесь с ТОП-25 "Мисс Украина-2019", – говорится в сообщении организаторов в Facebook.

"Мисс Украина-2019": полный список финалисток:

Елизавета Адамская

Юлия Высоцкая

Кристина Герман

Кристина Гордиенко

Инна Гудзь

Кристина-Диана Записоцкая

Яна Иванова

Татьяна Калакуцкая

Марина Киосе

Валерия Кучеренко

Марта Марциняк

Людмила Милевская

Юлия Мосейко

Анастасия Никитюк

Маргарита Паша

Елена Руденко

Елена Смирнова

Марина Сотник

Анастасия Стеценко

Юлия Ткач

Елена-Эвелина Фирут

Анастасия Чайка

Татьяна Чапля

Наталья Червона

Диана Шабас

В этом году призовой фонд "Мисс Украина-2019" составит 400 тысяч гривен. Девушки со званием "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат по 200 тысяч гривен.

В состав жюри "Мисс Украина-2019" вошли: Мария Ефросинина, Андре Тан, Александра Кучеренко, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Юрий Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук и Ирина Горовая.

Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина-2018" Веронику Дидусенко лишили титула.

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