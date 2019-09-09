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"Мисс Украина": все победительницы за 28 лет конкурса

Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1991 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Мисс Украина: список победительниц за 28 лет
Мисс Украина: список победительниц за 28 лет
Фото: missukraine.ua

12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоится самый масштабный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Зрители узнают имя новой победительницы "Мисс Украина", которая будет носить звание самой красивой девушки страны и станет обладательницей денежного приза.

Узнайте также подробности скандала вокруг конкурса "Мисс Украина 2018":

И пока финалистки, а их 24, готовятся к важному в их жизни мероприятию, Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить 28 победительниц, которые в свое время становились обладательницами одного из самых желанных титулов – "Мисс Украина", и увидеть, как менялись стандарты красоты в Украине за все годы проведения конкурса. Отметим, что впервые конкурс "Мисс Украина" проводился в 1991 году.

"Мисс Украина 1991" – Ольга Овчаренко

Ольга Овчаренко
Ольга Овчаренко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1992" – Оксана Сабо

Оксана Сабо
Оксана Сабо
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1993" – Ирина Барабаш-Черномаз

Ирина Барабаш-Черномаз
Ирина Барабаш-Черномаз
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1994" – Терезия Лазаренко

Терезия Лазаренко
Терезия Лазаренко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1995" – Влада Литовченко

Влада Литовченко
Влада Литовченко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1996" – Наталия Швачко

Наталия Швачко
Наталия Швачко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1997" – Ксения Кузьменко

Ксения Кузьменко
Ксения Кузьменко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1998" – Елена Спирина

Елена Спирина
Елена Спирина
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1999" – Ольга Савинская

Ольга Савинская
Ольга Савинская
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2000" – Алена Щербань

Алена Щербань
Алена Щербань
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2001" – Александра Николаенко

Александра Николаенко
Александра Николаенко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2002" – Елена Стогний

Елена Стогний
Елена Стогний
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2003" – Илона Яковлева

Илона Яковлева
Илона Яковлева
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2004" – Леся Матвеева

Леся Матвеева
Леся Матвеева
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2005" – Юлия Пинчук

Юлия Пинчук
Юлия Пинчук
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2006" – Ольга Шилованова

Ольга Шилованова
Ольга Шилованова
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2007" – Лика Роман

Лика Роман
Лика Роман
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская

Ирина Журавская
Ирина Журавская
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2009" – Евгения Тульчевская

Евгения Тульчевская
Евгения Тульчевская
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2010" – Екатерина Захарченко

Екатерина Захарченко
Екатерина Захарченко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2011" – Ярослава Куряча

Ярослава Куряча
Ярослава Куряча
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2012" – Карина Жиронкина

Карина Жиронкина
Карина Жиронкина
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2013" – Анна Заячковская

Анна Заячковская
Анна Заячковская
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2014" – Адриана Хасаншин

Адриана Хасаншин
Адриана Хасаншин
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2015" – Кристина Столока

Кристина Столока
Кристина Столока
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2016" – Александра Кучеренко

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2017" – Полина Ткач

Полина Ткач
Полина Ткач
Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь

Леонила Гузь
Леонила Гузь
Фото: missukraine.ua

Напомним, ранее мы показали фото финалисток "Мисс Украина 2019" в купальниках. Вы также можете проголосовать за свою фаворитку.

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