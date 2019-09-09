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"Мисс Украина": все победительницы за 28 лет конкурса
Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1991 года
Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоится самый масштабный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Зрители узнают имя новой победительницы "Мисс Украина", которая будет носить звание самой красивой девушки страны и станет обладательницей денежного приза.
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И пока финалистки, а их 24, готовятся к важному в их жизни мероприятию, Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить 28 победительниц, которые в свое время становились обладательницами одного из самых желанных титулов – "Мисс Украина", и увидеть, как менялись стандарты красоты в Украине за все годы проведения конкурса. Отметим, что впервые конкурс "Мисс Украина" проводился в 1991 году.