"Мисс Украина": все победительницы за 28 лет конкурса

Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1991 года

Мисс Украина: список победительниц за 28 лет Фото: missukraine.ua

12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоится самый масштабный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Зрители узнают имя новой победительницы "Мисс Украина", которая будет носить звание самой красивой девушки страны и станет обладательницей денежного приза.

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И пока финалистки, а их 24, готовятся к важному в их жизни мероприятию, Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить 28 победительниц, которые в свое время становились обладательницами одного из самых желанных титулов – "Мисс Украина", и увидеть, как менялись стандарты красоты в Украине за все годы проведения конкурса. Отметим, что впервые конкурс "Мисс Украина" проводился в 1991 году.

"Мисс Украина 1991" – Ольга Овчаренко

Ольга Овчаренко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1992" – Оксана Сабо

Оксана Сабо Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1993" – Ирина Барабаш-Черномаз

Ирина Барабаш-Черномаз Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1994" – Терезия Лазаренко

Терезия Лазаренко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1995" – Влада Литовченко

Влада Литовченко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1996" – Наталия Швачко

Наталия Швачко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1997" – Ксения Кузьменко

Ксения Кузьменко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1998" – Елена Спирина

Елена Спирина Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 1999" – Ольга Савинская

Ольга Савинская Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2000" – Алена Щербань

Алена Щербань Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2001" – Александра Николаенко

Александра Николаенко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2002" – Елена Стогний

Елена Стогний Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2003" – Илона Яковлева

Илона Яковлева Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2004" – Леся Матвеева

Леся Матвеева Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2005" – Юлия Пинчук

Юлия Пинчук Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2006" – Ольга Шилованова

Ольга Шилованова Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2007" – Лика Роман

Лика Роман Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская

Ирина Журавская Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2009" – Евгения Тульчевская

Евгения Тульчевская Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2010" – Екатерина Захарченко

Екатерина Захарченко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2011" – Ярослава Куряча

Ярослава Куряча Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2012" – Карина Жиронкина

Карина Жиронкина Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2013" – Анна Заячковская

Анна Заячковская Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2014" – Адриана Хасаншин

Адриана Хасаншин Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2015" – Кристина Столока

Кристина Столока Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2016" – Александра Кучеренко

Александра Кучеренко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2017" – Полина Ткач

Полина Ткач Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь

Леонила Гузь Фото: missukraine.ua

Напомним, ранее мы показали фото финалисток "Мисс Украина 2019" в купальниках. Вы также можете проголосовать за свою фаворитку.

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