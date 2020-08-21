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Мисс Украина Вселенная-2011 Олеся Стефанко показала идеальную фигуру через неделю после родов

Сегодня, 09:00

Новоиспеченная мама скоро планирует вернуться к тренировкам

Знаменитая украинская модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко, которая родила первенца чуть больше недели назад, удивила поклонников своей фигурой.

32-летняя модель опубликовала черно-белую фотографию в купальнике в своем Instagram-аккаунте, от которой многотысячная армия поклонников звезды пришла в восторг. Также Олеся уже успела опубликовать совместное фото с новорожденным малышом.

Олеся Стефанко с сыном
Олеся Стефанко с сыном
Фото: instagram.com/olesiastefanko

Королева красоты родила сына 10 августа в Майами. Не прошло и двух недель, как знаменитость блистает в бикини, демонстрируя шикарную фигуру. Олеся Стефанко достаточно быстро пришла в форму и без стеснения позирует в бассейне.

На фото, сделанном утром, Олеся позировала в белоснежном бикини и летней рубашке, показывая стройные ноги и плоский живот.

В следующей публикации модель призналась, что ждет разрешения врачей заниматься спортом.

"Поскольку чувствую себя хорошо и сильно, начинаю делать легкие упражнения. У меня уже есть план, как "вернуть тело в форму", которому я буду следовать и поделюсь с вами, как только начну тренировки", – написала Олеся Стефанко.

Олеся Стефанко
Олеся Стефанко
Фото: instagram.com/olesiastefanko

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