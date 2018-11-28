"Мисс Украина Вселенная-2018" выйдет на сцену в 15-килограмовом "дереве" – фото

Украинка показала наряд, в котором появится в финале "Мисс Вселенная 2018"

Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Одесситка Карина Жосан, которая выиграла конкурс "Мисс Украина Вселенная-2018", показала национальный костюм, в котором представит Украину на "Мисс Вселенная 2018".

Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Нард украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", – прокомментировала Карина наряд.

Национальный костюм Карины Жосан Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Жосан рассказала, что над нарядом работало 10 мастеров, изготовление костюма заняло 90 дней. В итоге получился наряд весом 15 килограмм. "Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, сделано руками мастериц 50 цветков махровой мальвы", – добавила красавица.

Напомним, что в августе 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан одержала победу на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2018". Позже юзеры заподозрили красавицу в том, что она делала пластическую операцию.