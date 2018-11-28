Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Мисс Украина Вселенная-2018" выйдет на сцену в 15-килограмовом "дереве" – фото

Украинка показала наряд, в котором появится в финале "Мисс Вселенная 2018"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial
Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Одесситка Карина Жосан, которая выиграла конкурс "Мисс Украина Вселенная-2018", показала национальный костюм, в котором представит Украину на "Мисс Вселенная 2018".

Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Нард украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", – прокомментировала Карина наряд.

45347459_594340767675989_4298108229553327221_n
Национальный костюм Карины Жосан
Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Жосан рассказала, что над нарядом работало 10 мастеров, изготовление костюма заняло 90 дней. В итоге получился наряд весом 15 килограмм. "Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, сделано руками мастериц 50 цветков махровой мальвы", – добавила красавица.

Напомним, что в августе 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан одержала победу на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2018". Позже юзеры заподозрили красавицу в том, что она делала пластическую операцию.

Еще несколько материалов по теме:
Мисс Украина-Вселенная-2018: что известно о победительнице Девушка, с которой заметили мужа Ани Лорак, стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная-2018" Украинка на международном конкурсе красоты для моделей размера ХL получила два титула Украинка одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Швеция Интернешнл"
конкурс крастоты мисс украина вселенная национальный костюм Карина Жосан
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров