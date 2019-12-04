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"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

26-летняя победительница конкурса дала эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Анастасия Суббота – 26-летняя победительница в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2019", которая уже 8 декабря представит нашу страну на международной арене в Атланте.

В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle Анастасия рассказала о начале карьеры модели в Китае, необычном хобби и о том, что творится за кулисами самого масштабного конкурса красоты в Украине. Также победительница престижного конкурса призналась, хочет ли замуж и почему она два года не виделась с родной матерью.

Перед тем, как отправиться на конкурс в Америку, Анастасии пришлось понервничать – почти перед самым вылетом организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" заявили, что американское посольство отказало девушке в открытии визы. После подачи апелляции для повторного пересмотра документов, Посольство США все-таки приняло позитивное решение и Анастасия отправилась за океан представлять Украину на международной арене.

Вам не открыли визу в Америку перед самим вылетом в Атланту. Что вы почувствовали, когда услышали "нет"?

Это было шокирующе! Я не ожидала такого поворота событий. За неделю в Посольстве Америки я была три раза. Когда я пришла первый раз, мне сказали, что не видят мою анкету, что произошел какой-то сбой в системе. Но это не только у меня, а у 15 человек. И потом меня перезаписали на четверг. В четверг я пришла второй раз, подала документы и мне сказали, что отказ. Я предоставила письмо от Анны Филимоновой (глава оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная") и от комитета конкурса. Это было официальное письмо с печатями и полным пакетом документов.

"Мисс Украина Вселенная 2019" Фото: Иван Марчук

Офицер мне сказал, что я уже четвертая, кто приходит с таким письмом. Я сказала ему, что такого быть не может и я такая одна. Он так посмотрел на меня и на документы, сказал, что сегодня визу не дадут точно. Дал мне мой паспорт и бумажку, в которой было сказано, что я могу подать на апелляцию. Причину отказа они имеют право не говорить. Для меня это был шок. Когда он мне вернул паспорт, я ему даже до свидания не сказала. Я не спала, пропало настроение. Столько всего приготовили: костюмы, платья и подарки девушкам-участницам.

Потом мне позвонили снова и пригласили на повторное собеседование. И когда я пришла туда, мне вклеили в паспорт бумажку, где было прописано большим красными буквами "срочно".

И у вас состоялось повторное собеседование? Что вас спрашивали?

Да. Я не ожидала, но, просидев там два часа, ко мне подошел офицер и спросил, был ли отказ. После моего ответа он куда-то ушел и вернулся с голубой бумажкой. Это означало, что визу одобрили. Через два дня я могла забрать паспорт. Я такая довольная стояла.

Отметим, что 27 ноября Анастасия улетела в Атланту. Ее никто не сопровождал в поездке, а в Америке ее встретили представители международного конкурса.

Сколько по времени длилась подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная"?

Сразу же, как я победила. На следующий день после финала мы начали подготовку, поскольку времени очень мало оставалось. Украина среди других стран была последней, кто провел конкурс. Самое важное было заполнить анкету, сделать портрет на сайт и записать видео-визитку. Также мне создали аккаунт на сайте "Мисс Вселенная", куда нужно было записывать видео-селфи. Первых два дня были очень тяжелыми, я даже не спала. За один день мы быстро сделали фотосессию.

После самых важных задач, я отправилась на примерку нарядов и костюмов. Гардероб я с собой везу огромный, поскольку там будет очень много официальных выходов – красная дорожка, ужины, вечеринки и интервью с жюри.

А кто будет делать макияж? С вами едет визажист или они предоставляют?

На официальные мероприятия нас будут красить. А так, я все сама буду делать.

У вас есть волнения и страхи перед конкурсом?

Честно говоря, я уже очень хочу поехать туда и познакомиться с участницами. После конкурса в Украине мне девушки писали в социальной сети и мы частично уже знаем друг друга. Все очень дружелюбно настроены.

Как прошел конкурс в Украине? Без интриг и ссор не обошлось?

У нас был очень хороший коллектив, девушки все очень спокойные и дружные. Не было никаких склок. С соседкой, с которой я жила в комнате на протяжении конкурса, мы подружились. У нас до сих пор остался чат в Telegram, где девушки общаются и договариваются о встречах. Но, к сожалению, у меня сейчас нет времени видеться с ними.

По вашему мнению, почему в Украине многие считают, что все конкурсы красоты нечестные и купленные?

Я думаю, что это не только проблема в конкурсах красоты. Даже успешным людям не верят, что они достигли высот самостоятельно.

Вы ожидали, что станете победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019"?

Вообще не ожидала. Для меня это шокирующе. Я себя просто хотела попробовать в Украине и очень рада, что меня приняли в конкурс. Я соскучилась по работе и репетициям.

"Мисс Украина Вселенная 2019" Фото: Иван Марчук

Долгое время вы работали моделью в Европе и Китае. Почему решили снова вернуться в Украину?

Почти два года назад я вернулась домой и очень хотела добиться чего-то в Украине. Мне было мало Fashion Week.

Вы сами решили подать заявку на конкурс красоты или вам предложили участие?

Изначально я даже не задумывалась об участии. Когда моя подруга Карина Жосан победила в конкурсе "Мисс Вселенная Украина 2018", я тогда не думала, что в следующем году стану участницей. Мне эта идея пришла в голову летом, когда начались первые кастинги. Мои друзья – дизайнеры – говорили: "Настя, попробуй". Пообщалась с Кариной, она меня поддержала и я в самый последний момент заполнила анкету. Спустя пару дней мне прислали сообщение, в котором было сказано, что я прошла в полуфинал.

По каким критериям девушек оценивают в Украине? Что помогло именно вам получить титул?

Цвет волос (смеется). Я перекрасилась в рыжий цвет перед началом конкурса. Но после полуфинала решила вернуться к естественному цвету – русому. Однако, все равно вернулась в рыжий. Мне очень комфортно в таком цвете.

А если серьезно, то учитывали при выборе участниц их харизму, манеру общения и энергетику. Мне задали вопрос на английском языке и я ответила без проблем, рассказала о себе. Потом и на китайском ответила, немного его знаю из-за того, что шесть лет жила в Китае.

Когда вернулись в Украину, чувствовали изменения в ментальности?

Да, я почувствовала разницу. Там другие люди, они по-другому относятся к модельному бизнесу.

Почему вы решили поехать именно в Китай? Как начали работу модели?

Я с восьми лет была в модельном агентстве. Когда мне было 14 лет, к нам в Запорожье на конкурс приехали итальянцы. Я заняла тогда второе место и меня пригласили по контракту работать в Италию, но отец не отпустил.

Спустя три года донецкое модельное агентство предложило мне поехать в Китай на работу.

Вам не было страшно отправиться в столь юном возрасте в чужую страну?

Когда летела, не было страшно. На тот момент, мне хотелось вырваться из дома и финансово помогать родителям. А страшно стало, когда я в Пекин прилетела. В два часа ночи меня должен был встретить в аэропорту директор, которого я ранее никогда не видела. Он должен был держать табличку с моим именем, но его там не оказалось. Я испугалась, но быстро нашла выход из ситуации – попросила офицера телефон и набрала номер, который мне дали предварительно для связи.

Анастасия Суббота Фото: Иван Марчук

В результате мы встретились, он меня привез в квартиру, дал подушку с одеялом и закрыл. Позже я поняла, что в квартире одна. И тут мне стало страшно... Сразу посетила мысль, что меня привезли в рабство. Помещение было очень маленьким, везде тараканы. Я звоню родителям, директору агентства и плачу. Меня успокоили, сказали, что девушки могут гулять, поэтому в квартире никого нет. Так и произошло, под утро мои соседки вернулись домой.

Две недели я не могла найти работу, все мои кастинги были безуспешными. Я питалась конфетами и фруктами. Не могла привыкнуть к таким условиям жизни. Никто там по-английски почти не говорил. Я выучила свой адрес на китайском языке, чтобы пояснить водителю такси, куда ехать.

Сколько времени ушло на адаптацию?

Я переживала, что у меня нет работы. Деньги же нужны на проживание. Но спустя время мне начало поступать очень много предложений и я начала зарабатывать. Первая работа – фотосессия для каталога. Мне тогда заплатили за два дня 5000 долларов. Часть суммы забирает агентство, но я все равно неплохо заработала.

Потом я попросила, чтобы меня переселили в новую квартиру, без тараканов. Я устроилась дополнительно менеджером в клубе. Мне тогда удавалось пересылать деньги родителям в Украину и откладывать.

Почему решили вернуться в Украину?

Я в Китае сначала прожила три года, потом вернулась домой и опять отправилась в Пекин. Но потом поняла, что я эту работу переросла. Мне было неинтересно работать, плюс – экология. Я постоянно болела. Из-за смога и пыли часто носила маску.

За время работы моделью к вам поступали неприличные предложения?

Нет, такого не было. Китайцы – очень культурный народ. Мне повезло, ведь я слышала много подобных историй от других девушек.

После победы в украинском конкурсе красоты c вами в Instagram пытались познакомиться?

Нет. Но самое интересное, что ко мне стали поступать предложения от брачных агентств. В основном пишут фанаты конкурса с разных стран.

Хейтеры пишут негативные комментарии? Как вы на них реагируете?

Негатива почти нет. Только один пользователь написал мне, что я позор нашей страны. Но я ничего не удаляю и не отвечаю им. На вкус, на цвет товарищей нет.

Но если я понимаю, что критика конструктивная, могу прислушаться и что-то изменить в себе.

По каким критериям будут выбирать победительницу "Мисс Вселенная 2019"?

Не только красота, харизма – один из самых важных критериев. И, разумеется – общение. То, как ты говоришь по-английски. Многим девушкам, заказывают переводчиков. У меня не будет его, я сама буду общаться.

В гостях у Сегодня.Lifestyle – Анастасия Суббота Фото: Иван Марчук

Что бы вы сделали, если бы стали "Мисс Вселенной"?

Этот вопрос хоть и типичный, но раскрывает сущность человека. Я бы хотела показать любовь Украины всему миру, какие у нас добрые люди, и хотела бы научить людей принимать друг друга, быть добрее, перестать воевать и загрязнять планету.

У вас мама проживает в Америке, с которой вы не виделись два года. Она приедет в Атланту поддержать вас?

Я надеюсь, что мы увидимся. Я не могла прилететь к ней раньше из-за того, что сложно получить визу, а также из-за моей работы.

Хотели бы жить в Америке?

Никогда об этом не задумывалась. После жизни в Китае и Таиланде я думала, где бы хотела жить. Были мысли о Японии или Европе.

Что делаете для поддержания физической формы? Ограничиваете себя в еде?

Вообще нет. Я ем все. Самое любимое – борщ с салом и вареники, а еще обожаю пирожки с вишней. Сейчас даже пытаюсь набрать вес.

Обладая титулом "Мисс Вселенная Украина 2019", у вас есть ограничения или запреты?

Согласно контракту, я не могу публиковать откровенные фото и давать без согласия комитета конкурса интервью. Также на протяжении года не могу выходить замуж.

Ваше сердце на данный момент занято. Если бы не участие в конкурсе, вышли бы в этом году замуж?

Не знаю. Если бы предложил, то да. Правда, он меня переспросил: "На протяжении года нельзя выходить замуж, да?". Я ему ответила, что ничего страшного, подождем... Мы вместе уже два года.

У вас есть комплексы? Чтобы вы хотели изменить в себе?

В подростковом возрасте я комплексовала своим ростом (175 см). В школе носила очки и поэтому меня называли "очкаричкой", слишком худой. Но я потом поняла, что себя нужно любить и принимать таким, каким ты есть. В себе бы ничего не хотела менять.

Представительница от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2019" Фото: Иван Марчук

У вас нетипичное для модели хобби – рыбалка. Вы действительно любите рыбачить?

Да, серьезно. Папа с дедушкой брали меня всегда на дачу и мы там вместе рыбачили. Было даже такое, что я первый раз поймала карася, а отец – ничего.

Мне это очень нравится и даже успокаивает. Нравится в рыбалке момент ожидания – сам процесс в целом. Я часто отпускаю рыбу в воду. У меня даже есть специальный костюм.

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