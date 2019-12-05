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Эксклюзив

"Мисс Украина Вселенная 2019" призналась, что помогло ей получить корону

Победа оказалась для Анастасии Субботы полной неожиданностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Анастасия Суббота
Анастасия Суббота
Фото: Иван Марчук

26-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle призналась, что именно помогло ей получить корону и титул главной красотки страны.

Смотрите полное интервью с "Мисс Вселенной Украины 2019" Анастасией Субботой:

26-летняя девушка из Запорожья только два года назад вернулась в Украину из Китая, где работала моделью. Об участии в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" Анастасия не задумывалась, отправила анкету в последний момент и победила. Как признается титулованная красотка, победить в конкурсе ей помог рыжий цвет волос, в который она перекрасилась перед началом конкурса.

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"Цвет волос помог мне. Я перекрасилась в рыжий цвет перед началом конкурса. Но после полуфинала решила вернуться к естественному цвету – русому. Однако все равно вернулась в рыжий. Мне очень комфортно в таком цвете. А если серьезно, то учитывали при выборе участниц их харизму, манеру общения и энергетику. Мне задали вопрос на английском языке и я ответила без проблем, рассказала о себе. Потом и на китайском ответила, немного его знаю из-за того, что шесть лет жила в Китае", – рассказала нам Анастасия Суббота, которая уже 8 декабря представит Украину на конкурсе красоты в Атланте.

Отметим, что перед тем, как отправиться на конкурс в Америку, Анастасии пришлось понервничать – почти перед самым вылетом организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" заявили, что американское посольство отказало девушке в открытии визы.

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