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"Мисс Украина Земля 2019" готовится к международному конкурсу: первые фото

20-летняя Диана Шабас отправилась на Филиппины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Диана Шабас
Диана Шабас
Фото: Instagram.com

20-летняя Диана Шабас из Нововолынска, которая в сентябре получила титул "Мисс Земля" на конкурсе "Мисс Украина 2019", уже прилетела на Филиппины и готовится к международном соревнованию "Мисс Земля 2019". Отметим, что финал конкурса состоится 26 октября. А пока у девушек есть отличная возможность познакомиться другу с другом и посетить интересные мероприятия.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

На своей странице в Instagram Диана Шабас опубликовала первые снимки, которые будут представлены на конкурсе и поделилась своими впечатлениями от пребывания в столице Филиппин – Маниле.

"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас на Филиппинах
Фото: Instagram.com
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"Новые эмоции, знакомства, еда и акклиматизация — все в бешеном темпе, начиная с шести утра. Еще не успели со всеми познакомиться, потому что нас очень много. 90 девушек разделили на три специальные группы: Water (Вода), Air (Воздух), Fire (Огонь), моя группа — Water. Каждая из них имеет различные мероприятия, экскурсии, соревнования и, так называемые, мини-конкурсы в течение всего месяца. Уже в первый день мы побывали на празднике, где мер города награждал олимпийцев, а нам вручил почетных кандидаток Miss Earth 2019 и поприветствовал в столице Филиппин, Манила", — написала Диана.

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В этом году все участницы будут в образе цветов. Для Дианы выбрали подсолнух – один из символов Украины. Отметим, что на сцену девушки будут выходить четыре раза – в купальниках, в национальных костюмах, без укладки и без макияжа.

Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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