"Мисс Вселенная 2019": что известно о победительнице из ЮАР Зозибини Тунзи

Титулованная красотка занимается вопросами неравенства и дискриминации

"Мисс Вселенная 2019" Зозибини Тунзи Фото: Instagram.com

В это воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019".

Победительницей стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. Новая "Мисс Вселенная" является активисткой по борьбе с гендерным насилием и призывает всех женщин любить себя такими, какие они есть.

Смотрите полное интервью с "Мисс Вселенной Украины 2019" Анастасией Субботой:

Во время финала в Атланте на вопрос ведущего Стива Харви, о том, что самое важное, чему следует учить молодых девушек сегодня, Зозибини ответила, что это должно быть "лидерство ".

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"Это то, чего не хватает в молодых девушках и женщинах в течение длительного времени, не потому, что мы этого не хотим, а потому, что общество назвало женщин такими. Я думаю, что мы самые влиятельные существа в мире, и нам должны быть предоставлены все возможность", – заявила девушка.

Что известно о победительнице "Мисс Вселенная 2019"?

Родилась Зозибини Тунзи в Восточно-Капской провинции ЮАР. Ее родители воспитывали еще троих дочерей. Для того, чтобы получить образование, девушке пришлось переехать в столицу Кейптаун, где она год назад получила степень бакалавра по связям с общественностью и имидж-менеджмента.

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Модельную карьеру девушка начала в 2017 году с участия в конкурсе "Мисс Южная Африка", где смогла дойти до финала и стать одной из 26 признанных красавиц. Позже ей удалось получить титул "Мисс Южная Африка 2019", награду в миллион ранд, новый автомобиль и полностью меблированную квартиру в мегаполисе Йоханнесбург.

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Девушка сейчас активно занимается борьбой с расовой дискриминацией, поскольку сама страдала от этого. Зозибини также создала свою благотворительную программу, которая занимается вопрос насилия и неравенства.

Напомним, что перед финалом букмекеры пророчили победу участницам из Таиланда, Филиппин и Бразилии.

Украину на "Мисс Вселенная 2019" в США представляла Анастасия Суббота из Запорожья. Именно она одержала первенство на отборочном "Мисс Украина Вселенная" в этом году. Примечательно, что участие Насти в конкурсе в Атланте было под угрозой из-за проблем с визой. По словам девушки, в посольстве первый отказ объяснили тем, что к ним поступает слишком много запросов от украинок на подобные конкурсы красоты.

Недавно мы также писали, что Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону "Мисс Украина Вселенная 2019".

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