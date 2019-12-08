"Мисс Вселенная 2019": как выглядит представительница Украины Анастасия Суббота
Анастасия Суббота представит Украину в финале конкурса красоты 8 декабря
Сегодня, 8 декабря, в США состоится конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019". Представлять Украину в Атланте, штат Джорджия, будет 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Смотрите, как выглядит победительница "Мисс Украина Вселенная 2019".
Смотрите сюжет о скандале вокруг конкурса "Мисс Украина":
По образованию Анастасия Суббота веб-дизайнер. Девушка несколько лет прожила в Китае, где работала манекенщицей.
В настоящее время Настя является соучредителем интернет-платформы дизайнерской бижутерии и совладелицей бренда купальников.
Напомним, что в финале "Мисс Вселенная 2019" за победу будут бороться 79 красавиц со всех континентов.
Отметим, что Анастасия Суббота могла не попасть на конкурс в США, где, к слову, проживает ее мама. Модели отказали в визе, но все же ей удалось получить разрешение и Суббота отправилась представлять Украину на мировой арене красоты.
В своем Instagram участница от Украины показала платье, в котором она дефилировала во время предварительного конкурса минувшим вечером.
Ранее мы также писали, что Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону "Мисс Украина Вселенная 2019".
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