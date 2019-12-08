"Мисс Вселенная 2019": как выглядит представительница Украины Анастасия Суббота

Анастасия Суббота представит Украину в финале конкурса красоты 8 декабря

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Сегодня, 8 декабря, в США состоится конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019". Представлять Украину в Атланте, штат Джорджия, будет 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Смотрите, как выглядит победительница "Мисс Украина Вселенная 2019".

Смотрите сюжет о скандале вокруг конкурса "Мисс Украина":

По образованию Анастасия Суббота веб-дизайнер. Девушка несколько лет прожила в Китае, где работала манекенщицей.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

В настоящее время Настя является соучредителем интернет-платформы дизайнерской бижутерии и совладелицей бренда купальников.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Напомним, что в финале "Мисс Вселенная 2019" за победу будут бороться 79 красавиц со всех континентов.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Отметим, что Анастасия Суббота могла не попасть на конкурс в США, где, к слову, проживает ее мама. Модели отказали в визе, но все же ей удалось получить разрешение и Суббота отправилась представлять Украину на мировой арене красоты.

В своем Instagram участница от Украины показала платье, в котором она дефилировала во время предварительного конкурса минувшим вечером.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Ранее мы также писали, что Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону "Мисс Украина Вселенная 2019".

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