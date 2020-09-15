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Младшая сестра Ким Кардашьян призналась, что курит марихуану

Сегодня, 18:10

Кендалл Дженнер впервые рассказала о своем тайном пристрастии

24-летняя американская супермодель и младшая сестра Ким Кардашьян – Кендалл Дженнер неожиданно раскрыла свое тайное пристрастие – девушка регулярно употребляет марихуану. Об этом стало известно в подкасте шоу Sibling Rivalry, сообщает The Mirror.

К слову, употребление марихуаны законно в Калифорнии, где и живет Кендалл. О привычке модели стало известно почти случайно, когда в подкасте шоу Sibling Rivalry сестры Кардашьян и Дженнер участвовали в откровенном блиц-опросе.

Один из вопросов для девушек звучал так: "Если бы в вашей семье был тот, кто увлекается травкой, кто бы это был?"

Кортни, самая старшая из сестер Кардашьян, без колебаний ответила, что это Кендалл. Девушка не стала отрицать этот факт: "Да, я курю марихуану. И этого никто не знает, я впервые об этом заявляю".

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/kendalljenner

Похоже, что теперь у поклонников семьи Кардашьян будет меньше шансов узнать о своих кумирах необычные факты из их биографии. Ведь помимо интервью и подкастов для СМИ и ТВ они снимались в реалити-шоу о своей жизни – "Семейство Кардашьян". В нем Ким, Кайли, Кендалл и их родственники делились откровениями с публикой. Однако теперь стало известно, что шоу закрывается. Об этом заявила Ким Кардашьян и другие члены семьи. Последний сезон выйдет в 2021 году.

Напомним, в Сети нашли девушку, которая безумно похожа на Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне – смотрите видео:

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