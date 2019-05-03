Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Младшая сестра Ким Кардашьян заинтриговала огромным помолвочным кольцом

Кайли Дженнер намекнула на помолвку с возлюбленным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире, младшая сестра теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер записала несколько новых Instagram-сторис, в которых рассказала о выходе новой линии косметики. Однако внимание поклонников привлекли отнюдь не новые косметические средства Кайли, а кольцо с камнем внушительных размеров на безымянном пальце левой руки.

Девушка много жестикулировали, то и дело поправляя волосы или поворачивая левую руку к камере. Большое помолвочное кольцо невозможно не заметить на пальчике у Дженнер.

скриншот instagram.com/kyliejenner

Однако сама Кайли по поводу скорой свадьбы или помолвки с отцом своей дочери, возлюбленным Трэвисом Скоттом не распространяется. Тем не менее, в сети Трэвис часто называет Кайли ласковым словом "женушка", а в недавнем поздравлении с днем рождения Трэвиса Кайли написала о том, что мечтает о втором ребенке.

Ранее Кайли потрясла поклонников снимком без макияжа.

Кроме этого, Кайли Дженнер опубликовала жаркие фото с Трэвисом Скоттом.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Муж Ким Кардашьян хочет создать свою церковь Модель Кендалл Дженнер комплексовала из-за своих старших сестер Ким Кардашьян эмоционально ответила хейтерам
Кардашьян Кайли Дженнер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Вся в папу: дочь Кати Лель растёт настоящей красавицей
Туристов в отелях «все включено» в Турции попросят доедать все
Туристов в отелях «все включено» в Турции попросят доедать все
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Ани Лорак рассказала о жизни после развода
Ани Лорак рассказала о жизни после развода

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

10 российских сериалов, за которые не стыдно
10 российских сериалов, за которые не стыдно
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
На Светлану Лободу подали в европейский суд
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»