Младшая сестра Ким Кардашьян заинтриговала огромным помолвочным кольцом

Кайли Дженнер намекнула на помолвку с возлюбленным

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире, младшая сестра теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер записала несколько новых Instagram-сторис, в которых рассказала о выходе новой линии косметики. Однако внимание поклонников привлекли отнюдь не новые косметические средства Кайли, а кольцо с камнем внушительных размеров на безымянном пальце левой руки.

Девушка много жестикулировали, то и дело поправляя волосы или поворачивая левую руку к камере. Большое помолвочное кольцо невозможно не заметить на пальчике у Дженнер.

скриншот instagram.com/kyliejenner

Однако сама Кайли по поводу скорой свадьбы или помолвки с отцом своей дочери, возлюбленным Трэвисом Скоттом не распространяется. Тем не менее, в сети Трэвис часто называет Кайли ласковым словом "женушка", а в недавнем поздравлении с днем рождения Трэвиса Кайли написала о том, что мечтает о втором ребенке.

Ранее Кайли потрясла поклонников снимком без макияжа.

Кроме этого, Кайли Дженнер опубликовала жаркие фото с Трэвисом Скоттом.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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