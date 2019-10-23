Младше на 18 лет: музыкант Red Hot Chili Peppers женился на дизайнере
57-летний Фли показал фото со свадьбы
Басист знаменитой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари женился на 39-летней дизайнере ювелирных украшений Мелоди Эхсани. 57-летний Фли ("Блоха") решил сыграть свадьбу в Лос-Анджелесе.
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О радостном событии музыкант написал на своей странице в Instagram, сопроводив пост свадебной фотографией.
"Моя жизнь изменилась навсегда — и я вечно кроток и благодарен… Человек, который видит всего меня и знает, кто я есть. Моя жена", — написал музыкант.
Отметим, что у рок-звезды есть две дочери от бывшей невесты-модели Фрэнки Рэйдер и экс-супруги Лоеши Зевиар — 14-летняя Синна Бибоп и 31-летняя Клара.
Бэлзари, известный своей уникальной манерой игры на гитаре, был признан лучшим бас-гитаристом 2010 года по версии канала BBC.
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