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Младше на 30 лет: Николас Кейдж закрутил роман с японкой

Актер устроил возлюбленной необычное свидание

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:48
Николас Кейдж с новой девушкой
Николас Кейдж с новой девушкой
Фото: Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж, который спустя четыре дня после свадьбы с четвертой женой подал на развод, снова оказался в центре любовных слухов. Знаменитость уже в третий раз замечают в компании юной дамы, младше за него на 30 лет.

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Как сообщает издание Daily Mail, новой избранницей 56-летнего актера стала 26-летняя японка Рико Шибату. На этот раз папарацци заметили влюбленных во время прогулки по улицам Нью-Йорка. По словам инсайдеров, их роман начался в январе. Впервые они появились на публике вместе в начале февраля. Тогда пара посетила премию Film Independent Spirit Awards.

25 февраля актер устроил своей юной возлюбленной необычное свидание в Новом Орлеане, пригласив ее в собственную усыпальницу на городском кладбище. Белоснежный склеп Николас купил в 2010 году и завещал похоронить его там.

Николас Кейдж возобновил роман со второй женой. Детали смотрите в сюжете:

Напомним, Николас Кейдж объявил, что перестанет сниматься. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он покончит через четыре года.

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