Младше на 30 лет: с кем Андрей Макаревич сыграл тайную свадьбу

СМИ рассекретили имя новой жены музыканта

66-летний лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз, но долгое время скрывал от публики свою личную жизнь. СМИ удалось выяснить кое-какие подробности о новой супруге Макаревича.

Оказывается, что женщина родом из Израиля и младше него на 30 лет. Она долгое время жила в Киеве, где училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После чего вернулась в Израиль для продолжения образования.

Музыкант Андрей Макаревич с женой Фото: instagram.com/_einatklein

По информации издания "Собеседник", с переездом в Тель-Авив четвертая супруга музыканта сменила имя на Эйнат Кляйн. Пока она жила в Украине, ее звали Инна Калинина.

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На вопрос журналистов о свадьбе с Андреем Макаревичем Эйнат ответила: "Я очень уважаю труд журналистов, я и сама в прошлом журналист, но считаю, что наша личная жизнь с Андреем должна оставаться личной, как это и было до недавнего времени".

Молодая жена музыканта Эйнат Кляйн Фото: instagram.com/_einatklein

Еще до карантина женщина не успела прилететь в Москву, поэтому супруги на данный момент находятся в разлуке.

Напомним, что экс-супруга Евгения Петросяна впервые раскрыла детали скандального развода. Юморист ушел от Елены Степаненко к молодой избраннице.

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