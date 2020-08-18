Младший брат Кейт Миддлтон о тяжелой депрессии: "Я обязан жизнью моей собаке"

Джеймс Миддлтон назвал депрессию "раком ума"

Младший брат Кейт Миддлтон, 33-летний Джеймс откровенно рассказал о том, что когда-то страдал от депрессии, излечиться от которой ему помогла его домашняя любимица – собака Элла. Об этом пишет People со ссылкой на интервью Джеймса для BBC Sunday Morning Live.

"Собаки не просто меняют жизни, они их спасают. Они очень верные товарищи – как в счастливые, так и в трудные времена", – делится Джеймс.

По словам мужчины, его собака Элла ходила с хозяином на все сеансы терапии, которые ему назначили врачи.

Джеймс Миддлтон со своими собаками Фото: Instagram/jmidy

"Мне поставили этот диагноз, и Элла приходила на все мои сеансы терапии, на которые изначально я идти не хотел. Она по-своему поддерживала меня. Рядом с ней я осознал, что у меня действительно есть психическое расстройство. Я обязан Элле жизнью, а она этого не знает", – рассказал Миддлтон.

Впервые о своей депрессии младший брат Кейт Миддлтон рассказал в январе 2019 года, когда написал большую статью для The Daily Mail. Там он отметил, что не раз обращался за помощью к специалистам.

Джеймс Миддлтон со своей собакой Фото: Instagram/jmidy

"Я знаю, что живу привилегированной жизнью. Но это не делает меня невосприимчивым к депрессии. Это состояние сложно описать. Это не просто уныние. Это болезнь, рак ума", – писал Джеймс.

Помимо Эллы у Джеймса есть еще пятеро собак: Зулу, Инки, Луна, Мэйбл и Нала. А вместе с Эллой Джеймс стал волонтером в благотворительной организации Pets As Therapy.

Смотрите видеосюжет о королевских собаках:

Напомним, брат Кейт Миддлтон вышел на красную дорожку с собакой. Ранее Джеймс Миддлтон показал свою новую девушку.

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