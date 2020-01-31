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"Мне больно говорить об этом": Любовь Успенская откровенно про болезнь дочери

Певица обратилась к прессе с просьбой не распространять слухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Популярная певица Любовь Успенская, которая недавно шокировала признанием об аборте в 16 лет, рассказала о болезни единственной дочери Татьяны Плаксиной. Отметим, что два года назад 30-летняя дочь звезды попала в аварию в Коста-Рике. После тяжелых травм – сломанной челюсти – она очень тяжело переживала реабилитацию.

Любовь Успенская отыграла концерт во Дворце спорта:

Российская певица впервые откровенно заговорила о состоянии здоровья дочери и попросила прессу не распространять лишние слухи, ведь Татьяна все читает и тяжело реагирует. На своей странице в Instagram Любовь Успенская опубликовала откровенный пост, расставив все точки над "і" вокруг здоровья своего единственного ребенка.

"Мне больно говорить об этом и делать подобные заявления. Но, я понимаю, что по-другому поток разговоров и сплетен не остановить. Каждый из нас в первую очередь человек, а уж потом все остальное. А каждый человек на самом деле мечтает о том, чтобы быть счастливым. Что конкретно ему для этого нужно – это уже личное дело каждого. Но факт остается фактом. Я тоже мечтаю, мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день – остались в прошлом. Я поделилась своей болью потому что не могу больше молчать", – написала Любовь на своей странице в Instagram.

Она также рассказала, что душевное и психическое состояние дочери после аварии пошатнулось. Им пришлось пережить лечение в трех клиниках, но должного результата это не дало.

Напомним, что недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

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