"Мне больно": Jerry Heil о своем посте про поддержку участников от России на Евровидении-2020

Певица жестко ответила хейтерам о Little Big

Украинская певица Jerry Heil, которая на днях сделала откровенное признание о своей личной жизни, прореагировала на скандал вокруг своей персоны. Дело в том, что артистка назвала российскую группу Little Big возможными победителями "Евровидения-2020". На что в ответ получила массу негативных откликов.

Многие подписчики обвинили Jerry Heil в поддержке российской агрессии. Но знаменитость на своей странице в Instagram пояснила, что лишь поделилась своим мнением касательно участников от России. Более того, она выразила искреннее недопонимание, почему СМИ перекрутили ее слова.

"Стоит опровергнуть несколько мыслей из комментов, чтобы не разводить сплетен, потому что это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе... Я неоднократно в интервью о Нацотборе выражала поддержку нашим. Что вы подумали, когда узнали, что LB будет выступать на Евро? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика – это факт! Я никогда не поддерживала вторжения и действия российской власти. Два вопроса на подумать: зачем бы я делала это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому?", – обратилась Jerry Heil к подписчикам.

Также она пояснила, что сильными считает не только участников от России, но и австрийского исполнителя. По ее словам, это никак не связано с тем, кого она поддерживает. Просто делится мыслями о том, кто фактически самый сильный из участников "Евровидения-2020".

Little Big Фото: instagram.com/littlebigband

"Такой неформатный формат заходит на конкурсе очень часто. У меня еще есть догадки по Австралии. Посмотрите на их меткий номер и послушайте исполнительницу! И привет, масс-медиа! Что это за заголовки? Видите, как. Пока ты, как робот, делаешь все хорошо – ты хорошая, тебя "возносят на пьедестал". Но стоит сделать опрометчивый шаг – вы, совсем не разобравшись, а не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека для просмотров материала. Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?!", – подытожила певица.

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Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Напомним, 22 февраля в финале Нацотбора был объявленпредставитель Украины на "Евровидении-2020" – группа Go_A. Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме 12-14-16 мая.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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