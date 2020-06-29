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"Мне никогда не хотелось быть мамочкой": ONUKA удивила неожиданным признанием

Сегодня, 09:08

Певица призналась, что с рождением первенца она приспосабливается к роли матери

14 мая ONUKA и Евгений Филатов впервые стали родителями. Ната Жижченко, у которой родился сын Александр, признается, что никогда не мечтала о материнстве, но планировала усыновить или удочерить чужого ребенка. Какой представляла ONUKA свою семью с лидером The Maneken, говорится в сюжете на YouTube-канале программы "Светская жизнь".

Для многих новость о рождении ребенка Наты стала неожиданностью, ведь артистка скрывала свою беременность. Более того, прошлым летом знаменитость успела предупредить родителей и родных, что пополнения в ее творческой семье ждать не стоит.

ONUKA и Евгений Филатов
ONUKA и Евгений Филатов
Фото: instagram.com/onukaofficial

"Мне никогда не хотелось быть мамочкой, раствориться в материнстве, я не чувствовала абсолютно тяги к этому... Меня не умиляли чужие дети. Для меня всегда главное – собаки. Любую собаку обниму, расцелую, бездомной помогу, накормлю. А дети, дети, подождите", – говорит Онука.

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Она добавила, что после рождения малыша скорее приспосабливается к сложившимся обстоятельствам:
"Я даже сейчас просто приспосабливаюсь к этой ситуации, и учусь заново быть другим человеком".

Солист группы The Maneken Евгений Филатов не разделял позицию своей супруги в отношении детей, однако отмечает, что не вступал в конфликт, дабы не портить отношения. Музыкант тоже не был против усыновления чужих детей, но только после рождения собственных.

Ранее мы писали, что ONUKA призналась, в честь кого назвала новорожденного сына Александром.

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