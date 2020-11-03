"Мне нравится, когда у мужчины есть "рама": alyona alyona честно рассказала о своих предпочтениях
Рэперка удивила откровенным признанием
alyona alyona, которая накануне впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом, призналась, какие мужчины ей нравятся. Оказывается, исполнительница любит крупных парней.
В интервью для шоу Маши Ефросининой "Экзамен" Алена много говорила о личном. Она вспомнила о прошлых отношениях, и как ее бросили из-за лишнего веса.
Но после всего, что с ней было alyona alyona не отрицает, что готова к роману. Пышнотелая артистка не мечтает о парне со спортивным телом – рядом с собой она хочет видеть высокого, с широкими плечами, а главное – не худого.
"Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну, чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамиста" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама", – призналась она в интервью.
29-летняя рэперша добавила, что что рядом с мужчиной хочет чувствовать себя маленькой девочкой.
Как ухаживают за собой известные мужчины, смотрите в сюжете:
Ранее Alyona alyona показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье.
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