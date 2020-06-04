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"Мне сошло это с рук": Принц Чарльз рассказал, как пережил коронавирус и самоизоляцию

Сегодня, 16:42

Будущий король уверен, что мы все платим цену за пренебрежение к планете

Наследный на британский престол принц Чарльз, который вылечился от коронавируса, рассказал, что ему действительно повезло переболеть в легкой форме.

В эксклюзивном интервью для Sky News через видеозвонок из своего дома в Шотландии принц Чарльз поделился тем, каково это – быть больным коронавирусом, а также своим мнением по поводу происходящего.

Смотрите сюжет о то, как принц Чарльз преодолел коронавирус:

Старший сын королевы Елизаветы II считает, что ему повезло переболеть в легкой форме, но это побудило его искать выход из проблемы. Принц Чарльз высказал сочувствие всем, кто пострадал в результате кризиса коронавируса.

"У меня было это, и я могу так понять, что пережили другие люди. И я особенно сочувствую тем, например, кто потерял своих любимых и был неспособен быть с ними в то время. Это для меня самая ужасная вещь", – рассказал он.

Во время беседы принц Чарльз был искренне обеспокоен, что ждет людей во время дальнейших пандемий, если не предпринять действий и пренебрегать экологической ситуацией на планете. Заботу об окружающей среде будущий король поставил в приоритет для себя.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

"Чем больше мы разрушаем мир природы, тем больше мы разрушаем то, что называется биоразнообразием, которое представляет собой огромное разнообразие жизни, жизни растений, деревьев, всего остального", – рассказал принц Чарльз.

Известный британец сравнил планету с "пациентом", о котором люди должны беспокоиться так, словно они врачи. Болезнь коронавирусом подтолкнула принца продолжать реализацию своих идей, над которым он активно работал во время самоизоляции. Будущий король запускает проект The Great Reset Project, чтобы поддержать отрасли и бизнес, которые используют экологические методы.

Ранее принц Чарльз впервые после болезни COVID-19 обратился к британцам.

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